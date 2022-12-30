Доставали экскаватором: новый электровнедорожник Rivian намертво застрял на пляже (фото)

Пещанный пляж стал непреодолимой преградой для Rivian R1S. Автомобиль простоял в ловушке несколько дней и лишь тяжелая техника смогла вытащить его.

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Электрический внедорожник Rivian R1S позиционируют, как модель с отличной проходимостью, однако попытка проверить его способности закончилась печально. Авто застряло в песке и его несколько дней не могли освободить. Об этом сообщается на странице Rivian Updates в Twitter.

[ + – ] Внедорожник застрял в мокром песке

Инцидент имел место в США в Сочельник. Известно, что владелец Rivian R1S только-только получил свое авто и решил испытать внедорожные способности на берегу озера.

[ + – ] Авто оставили на пляже на несколько дней

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Поскольку перед этим шли сильные дожди, то пляж превратился в болото. Электромобиль Rivian R1S довольно быстро застрял в грязи. Все попытки освободиться своими силами к успеху не привели и даже пикап Ram 4500 с мощным 6,7-литровым турбодизелем не смог вытащить внедорожник весом в три тонны.

[ + – ] Освободить внедорожник удалось с помощью лебедки и экскаватора

Авто пришлось оставить на пляже на несколько дней и за это время оно вмерзло в грунт. К счастью, у владельца оказался друг в строительной компании – он пригнал экскаватор и грузовик с 10-тонной лебедкой. Лишь тяжелая техника смогла освободить электрокар Rivian, но при этом было разбито его заднее стекло.

Ранее Фокус сообщал, что новый Rivian R1S недавно приобрела Дженнифер Лопес. Папарацци сфотографировали звезду в этом внедорожнике.