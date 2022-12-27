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Авто

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек пересели на эксклюзивные электрические внедорожники (видео)

авто Бена Аффлека, авто Дженнифер Лопес, Дженнифер Лопес, Бен Аффлек, Ford Bronco, Rivian R1S
Фото: скриншот / YouTube | Бен Аффлек купил себе старинный Ford Bronco, переделанный в электрокар

Бен Аффлек приобрел винтажный Ford Bronco первого поколения, переделанный в электромобиль. Его супруга Дженнифер Лопес отдала предпочтение современному авто — новейшему Rivian R1S.

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Дженнифер Лопес и Бен Аффлек сделали себе подарки на Рождество. В гараже звездной супружеской четы появились дорогие электрические внедорожники. Фото и видео с ними появились в соцсетях.

Сначала за несколько дней до Рождества Бена Аффлека заметили на классичеком Ford Bronco первого поколения. Внедорожник прячет секрет – на самом деле он электрический.

Реставрацию и тюнинг Ford Bronco 60-х годов выполняет компания Gateway. Вместо бензинового V8 авто оснащают электромоторами мощностью 300 либо 400 л. с. В первом случае разгон до 100 км/ч занимает 4,7 с, во втором — 4 с.

авто Бена Аффлека, авто Дженнифер Лопес, Дженнифер Лопес, Бен Аффлек, Ford Bronco, Rivian R1S Fullscreen
Дженнифер Лопес выбрала новейший Rivian R1S

Запас хода электрокара составляет 300-400 км, в зависимости от выбранной батареи. Купить Ford Bronco в электрической версии можно по цене от 260 000 до 380 000 долларов.

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Дженнифер Лопес в Сочельник засветила гораздо более современный электрокар — новый Rivian R1S 2023. На нем поп-дива отправилась на шопинг со своей семьей. Певицу сфотографировали на пассажирском сиденье, ведь она не любит водить.

авто Бена Аффлека, авто Дженнифер Лопес, Дженнифер Лопес, Бен Аффлек, Ford Bronco, Rivian R1S Fullscreen
Rivian R1S оснащен 835-сильной установкой

Семиместный внедорожник Rivian R1S 2022 совсем недавно поступил в продажу и стоит от 84 500 долларов. Он оснащен сразу четырьмя моторами суммарной мощностью 835 л. с. и способен разогнаться до 100 км/ч за 3 с. Батарея на 135 кВт∙ч позволяет проехать 509 км без подзарядки.

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