Дженнифер Лопес и Бен Аффлек пересели на эксклюзивные электрические внедорожники (видео)

Бен Аффлек приобрел винтажный Ford Bronco первого поколения, переделанный в электромобиль. Его супруга Дженнифер Лопес отдала предпочтение современному авто — новейшему Rivian R1S.

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Дженнифер Лопес и Бен Аффлек сделали себе подарки на Рождество. В гараже звездной супружеской четы появились дорогие электрические внедорожники. Фото и видео с ними появились в соцсетях.

Сначала за несколько дней до Рождества Бена Аффлека заметили на классичеком Ford Bronco первого поколения. Внедорожник прячет секрет – на самом деле он электрический.

Реставрацию и тюнинг Ford Bronco 60-х годов выполняет компания Gateway. Вместо бензинового V8 авто оснащают электромоторами мощностью 300 либо 400 л. с. В первом случае разгон до 100 км/ч занимает 4,7 с, во втором — 4 с.

[ + – ] Дженнифер Лопес выбрала новейший Rivian R1S

Запас хода электрокара составляет 300-400 км, в зависимости от выбранной батареи. Купить Ford Bronco в электрической версии можно по цене от 260 000 до 380 000 долларов.

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Дженнифер Лопес в Сочельник засветила гораздо более современный электрокар — новый Rivian R1S 2023. На нем поп-дива отправилась на шопинг со своей семьей. Певицу сфотографировали на пассажирском сиденье, ведь она не любит водить.

[ + – ] Rivian R1S оснащен 835-сильной установкой

Семиместный внедорожник Rivian R1S 2022 совсем недавно поступил в продажу и стоит от 84 500 долларов. Он оснащен сразу четырьмя моторами суммарной мощностью 835 л. с. и способен разогнаться до 100 км/ч за 3 с. Батарея на 135 кВт∙ч позволяет проехать 509 км без подзарядки.

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