Дженніфер Лопес і Бен Аффлек пересіли на ексклюзивні електричні позашляховики (відео)

Бен Аффлек придбав вінтажний Ford Bronco першого покоління, перероблений на електромобіль. Його дружина Дженніфер Лопес віддала перевагу сучасному авто — новітньому Rivian R1S.

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Дженніфер Лопес і Бен Аффлек зробили собі подарунки на Різдво. У гаражі зіркового подружжя з'явилися дорогі електричні позашляховики. Фото й відео з ними з'явилися в соцмережах.

Спочатку за кілька днів до Різдва Бена Аффлека помітили на класичному Ford Bronco першого покоління. Позашляховик ховає секрет — насправді він електричний.

Реставрацію і тюнінг Ford Bronco 60-х років виконує компанія Gateway. Замість бензинового V8 автомобілі оснащують електромоторами потужністю 300 або 400 к.с. У першому випадку розгін до 100 км/год займає 4,7 секунди, у другому — 4 секунди.

[ + – ] Дженніфер Лопес вибрала новий Rivian R1S

Запас ходу електрокара становить 300-400 км залежно від обраної батареї. Купити Ford Bronco в електричній версії можна за ціною від 260 000 до 380 000 доларів.

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Дженніфер Лопес на Святвечір засвітила набагато сучасніший електрокар — новий Rivian R1S 2023. На ньому поп-діва вирушила на шопінг зі своєю родиною. Співачку сфотографували на пасажирському сидінні, адже вона не любить кермувати.

[ + – ] Rivian R1S оснащений 835-сильною установкою

Семимісний позашляховик Rivian R1S 2022 зовсім недавно надійшов у продаж і коштує від 84 500 доларів. Він оснащений одразу чотирма моторами сумарною потужністю 835 к.с. і здатний розігнатися до 100 км/год за 3 с. Батарея на 135 кВт∙год дозволяє проїхати 509 км без підзарядки.

Раніше Фокус повідомляв, що Кріштіану Роналду отримав у подарунок на Різдво розкішний Rolls-Royce за 340 000 доларів.