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Авто

Дженніфер Лопес і Бен Аффлек пересіли на ексклюзивні електричні позашляховики (відео)

авто Бена Аффлека, авто Дженніфер Лопес, Дженніфер Лопес, Бен Аффлек, Ford Bronco, Rivian R1S
Фото: скриншот / YouTube | Бен Аффлек купив собі старовинний Ford Bronco, перероблений на електрокар

Бен Аффлек придбав вінтажний Ford Bronco першого покоління, перероблений на електромобіль. Його дружина Дженніфер Лопес віддала перевагу сучасному авто — новітньому Rivian R1S.

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Дженніфер Лопес і Бен Аффлек зробили собі подарунки на Різдво. У гаражі зіркового подружжя з'явилися дорогі електричні позашляховики. Фото й відео з ними з'явилися в соцмережах.

Спочатку за кілька днів до Різдва Бена Аффлека помітили на класичному Ford Bronco першого покоління. Позашляховик ховає секрет — насправді він електричний.

Реставрацію і тюнінг Ford Bronco 60-х років виконує компанія Gateway. Замість бензинового V8 автомобілі оснащують електромоторами потужністю 300 або 400 к.с. У першому випадку розгін до 100 км/год займає 4,7 секунди, у другому — 4 секунди.

авто Бена Аффлека, авто Дженніфер Лопес, Дженніфер Лопес, Бен Аффлек, Ford Bronco, Rivian R1S Fullscreen
Дженніфер Лопес вибрала новий Rivian R1S

Запас ходу електрокара становить 300-400 км залежно від обраної батареї. Купити Ford Bronco в електричній версії можна за ціною від 260 000 до 380 000 доларів.

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Дженніфер Лопес на Святвечір засвітила набагато сучасніший електрокар — новий Rivian R1S 2023. На ньому поп-діва вирушила на шопінг зі своєю родиною. Співачку сфотографували на пасажирському сидінні, адже вона не любить кермувати.

авто Бена Аффлека, авто Дженніфер Лопес, Дженніфер Лопес, Бен Аффлек, Ford Bronco, Rivian R1S Fullscreen
Rivian R1S оснащений 835-сильною установкою

Семимісний позашляховик Rivian R1S 2022 зовсім недавно надійшов у продаж і коштує від 84 500 доларів. Він оснащений одразу чотирма моторами сумарною потужністю 835 к.с. і здатний розігнатися до 100 км/год за 3 с. Батарея на 135 кВт∙год дозволяє проїхати 509 км без підзарядки.

Раніше Фокус повідомляв, що Кріштіану Роналду отримав у подарунок на Різдво розкішний Rolls-Royce за 340 000 доларів.