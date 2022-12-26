Кріштіану Роналду отримав у подарунок на Різдво розкішний Rolls-Royce за $340 000 (відео)

Кріштіану Роналду зібрав неймовірну колекцію авто. Крім Rolls-Royce, у його гаражі є ексклюзивні Bugatti, Ferrari та McLaren.

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Гараж Кріштіану Роналду поповнився новим Rolls-Royce Dawn. Розкішний кабріолет став подарунком зірковому футболістові на Різдво від його дівчини Джорджіни Родрігес. Фото та відео з авто пара опублікувала на своїх сторінках в Insagram.

[ + – ] Розкішний кабріолет коштує 340 000 доларів Фото: Cristiano Ronaldo/Instagram

Як водиться, машину доставив Санта-Клаус. Кріштіану Роналду отримав у подарунок один з останніх Rolls-Royce Dawn. Модель зняли з виробництва у березні цього року та на прощання випустили фінальну серію кабріолета.

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Авто Кріштіану Роналду має двоколірне було-сіре забарвлення, а його салон оздоблений дорогою білою шкірою. Під капотом встановлений 6,6-літровий V12 твін-турбо на 571 к. с. Ціна Rolls-Royce Dawn 2022 складає близько 340 000 доларів.

Це не перший автомобіль британської марки у колекції Кріштіану Роналду. Знаменитий нападник використовує як повсякденне авто кросовер Rolls-Royce Cullinan.

Крім того, в його гаражі стоять ексклюзивні трекові суперкари Ferrari Monza та McLaren Senna, а також одразу три моделі Bugatti – Chiron, Veyron та Centodieci.

Раніше Фокус повідомляв, що на аукціон виставили рідкісне вінтажне авто Сільвестра Сталлоне.