Кріштіану Роналду отримав у подарунок на Різдво розкішний Rolls-Royce за $340 000 (відео)
Кріштіану Роналду зібрав неймовірну колекцію авто. Крім Rolls-Royce, у його гаражі є ексклюзивні Bugatti, Ferrari та McLaren.
Гараж Кріштіану Роналду поповнився новим Rolls-Royce Dawn. Розкішний кабріолет став подарунком зірковому футболістові на Різдво від його дівчини Джорджіни Родрігес. Фото та відео з авто пара опублікувала на своїх сторінках в Insagram.
Як водиться, машину доставив Санта-Клаус. Кріштіану Роналду отримав у подарунок один з останніх Rolls-Royce Dawn. Модель зняли з виробництва у березні цього року та на прощання випустили фінальну серію кабріолета.Важливо
Авто Кріштіану Роналду має двоколірне було-сіре забарвлення, а його салон оздоблений дорогою білою шкірою. Під капотом встановлений 6,6-літровий V12 твін-турбо на 571 к. с. Ціна Rolls-Royce Dawn 2022 складає близько 340 000 доларів.
Це не перший автомобіль британської марки у колекції Кріштіану Роналду. Знаменитий нападник використовує як повсякденне авто кросовер Rolls-Royce Cullinan.
Крім того, в його гаражі стоять ексклюзивні трекові суперкари Ferrari Monza та McLaren Senna, а також одразу три моделі Bugatti – Chiron, Veyron та Centodieci.
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