Криштиану Роналду получил в подарок на Рождество роскошный Rolls-Royce за $340 000 (видео)

Криштиану Роналду собрал впечатляющую коллекцию авто. Помимо Rolls-Royce, в его гараже есть эксклюзивные Bugatti, Ferrari и McLaren.

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Гараж Криштиану Роналду пополнился новым Rolls-Royce Dawn. Роскошный кабриолет стал подарком звездному футболисту на Рождество от его девушки Джорджины Родригес. Фото и видео с авто пара опубликовала на своих страницах в Insagram.

[ + – ] Роскошный кабриолет стоить 340 000 долларов Фото: Cristiano Ronaldo/Instagram

Как водится, машину доставил Санта-Клаус. Криштиану Роналду получил в подарок один из последних Rolls-Royce Dawn. Модель сняли с производства в марте нынешнего года и на прощание выпустили финальную серию кабриолета.

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Авто Криштиану Роналду имеет двухцветную було-серую окраску, а его салон отделан дорогой белой кожей. Под капотом установлен 6,6-литровый V12 твин-турбо на 571 л. с. Цена Rolls-Royce Dawn 2022 составляет около 340 000 долларов.

Это не первый автомобиль британской марки в коллекции Криштиану Роналду. Знаменитый нападающий использует в качестве повседневного авто кроссовер Rolls-Royce Cullinan.

Кроме того, в его гараже стоят эксклюзивные трековые суперкары Ferrari Monza и McLaren Senna, а также сразу три модели Bugatti – Chiron, Veyron и Centodieci.

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