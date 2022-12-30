Діставали екскаватором: новий позашляховик Rivian намертво застряг на пляжі (фото)

Піщаний пляж став непереборною перепоною для Rivian R1S. Автомобіль простояв у пастці кілька днів, і лише важка техніка змогла витягнути його.

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Електричний позашляховик Rivian R1S позиціонують як модель з відмінною прохідністю, проте спроба перевірити його здібності закінчилася сумно. Авто застрягло у піску, і його кілька днів не могли звільнити. Про це повідомляється на сторінці Rivian Updates у Twitter.

[ + – ] Позашляховик застряг у мокрому піску

Інцидент стався у США на Святвечір. Відомо, що власник Rivian R1S тільки-но отримав своє авто і вирішив випробувати позашляхові здібності на березі озера.

[ + – ] Авто залишили на пляжі на кілька днів

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Оскільки перед цим падали сильні дощі, то пляж перетворився на болото. Електромобіль Rivian R1S досить швидко застряг у бруді. Всі спроби звільнитися своїми силами до успіху не привели і навіть пікап Ram 4500 з потужним 6,7-літровим турбодизелем не зміг витягти позашляховик вагою три тонни.

[ + – ] Звільнити позашляховик вдалося за допомогою лебідки та екскаватора

Авто довелося залишити на пляжі на кілька днів і за цей час воно вмерзло у ґрунт. На щастя, у власника виявився друг у будівельній компанії — він пригнав екскаватор та вантажівку з 10-тонною лебідкою. Лише важка техніка змогла звільнити електрокар Rivian, але було розбито його заднє скло.

Раніше Фокус повідомляв, що новий Rivian R1S нещодавно придбала Дженніфер Лопес. Папараці сфотографували зірку у цьому позашляховику.