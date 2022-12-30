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Авто

Діставали екскаватором: новий позашляховик Rivian намертво застряг на пляжі (фото)

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Rivian R1S вирішили випробувати на пляжі

Піщаний пляж став непереборною перепоною для Rivian R1S. Автомобіль простояв у пастці кілька днів, і лише важка техніка змогла витягнути його.

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Електричний позашляховик Rivian R1S позиціонують як модель з відмінною прохідністю, проте спроба перевірити його здібності закінчилася сумно. Авто застрягло у піску, і його кілька днів не могли звільнити. Про це повідомляється на сторінці Rivian Updates у Twitter.

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Позашляховик застряг у мокрому піску

Інцидент стався у США на Святвечір. Відомо, що власник Rivian R1S тільки-но отримав своє авто і вирішив випробувати позашляхові здібності на березі озера.

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Авто залишили на пляжі на кілька днів
Важливо
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Оскільки перед цим падали сильні дощі, то пляж перетворився на болото. Електромобіль Rivian R1S досить швидко застряг у бруді. Всі спроби звільнитися своїми силами до успіху не привели і навіть пікап Ram 4500 з потужним 6,7-літровим турбодизелем не зміг витягти позашляховик вагою три тонни.

Позашляховик Rivian R1s, Rivian R1S, новий Rivian R1S, Rivian R1S 2023, застряг позашляховик Fullscreen
Звільнити позашляховик вдалося за допомогою лебідки та екскаватора

Авто довелося залишити на пляжі на кілька днів і за цей час воно вмерзло у ґрунт. На щастя, у власника виявився друг у будівельній компанії — він пригнав екскаватор та вантажівку з 10-тонною лебідкою. Лише важка техніка змогла звільнити електрокар Rivian, але було розбито його заднє скло.

Раніше Фокус повідомляв, що новий Rivian R1S нещодавно придбала Дженніфер Лопес. Папараці сфотографували зірку у цьому позашляховику.