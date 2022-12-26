Маленька революція: Land Rover Defender уперше стане електромобілем

Електрокар Land Rover Defender запропонують у трьох варіантах за довжиною. Позашляховик отримає два мотори та повний привід, а його запас ходу становитиме не менше 480 км.

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Land Rover Defender отримає електронну версію. Вона з'явиться вже у нинішнього покоління позашляховика: презентацію заплановано на 2025 рік, а старт продажів – на 2026. Про це стало відомо сайту Auto Express.

У Land Rover планують старт масштабної електрифікації свого модельного ряду. "Зелені" версії з'являться не тільки у Defender, а й у розкішних Range Rover та Range Rover Sport.

[ + – ] Електричним стане і подовжений топовий Land Rover Defender 130 Фото: Land Rover

Очікується, що електромобілями стануть усі три модифікації Land Rover Defender — коротка тридверна 90, п'ятидверна 110 і подовжена 130. Судячи з перших рендерів, електричний варіант не надто зміниться зовні — дизайнери обмежаться зміненими бамперами та радіаторними гратами. У салоні встановлять збільшений екран мультимедіа.

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Характеристики Land Rover Defender тримають у секреті. Відомо, що він отримає два електромотори та повний привід з векторизацією тяги, а батарея ємністю близько 100 кВт∙год дозволить проїжджати понад 480 км без підзарядки.

Електромобіль Land Rover Defender стане основним конкурентом електричного Гелендвагена. Втім, швидше за все, він буде дешевшим за суперника.

Також ми писали, що Seat готує електричний купе-кросовер із запасом ходу близько 500 км.