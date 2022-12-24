Визначено найочікуваніші електромобілі сучасності (фото)
Експерти проаналізували кількість пошукових запитів у Google за різними моделями електромобілів. Лідирують у рейтингу моделі Tesla.
Електромобілі — сегмент авторинку, який розвивається найдинамічніше. Щороку з'являються десятки нових електричних моделей. Деякі з них стають популярними ще до старту продажів, і покупці чекають на них із нетерпінням. Британська компанія LeaseFetcher назвала найочікуваніші електрокари.
У межах дослідження було проаналізовано кількість пошукових запитів у Google за різними моделями електрокарів у 172 країнах світу. З'ясувалося, що найбільше чекають суперкар Tesla Roadster — він зібрав майже 7 мільйонів запитів.
Друге місце з невеликим відставанням зайняв пікап Tesla Cybertruck (6,6 млн запитів), а третє — мінівен Volkswagen ID.Buzz (4,4 млн), що тільки-но надійшов у продаж. Замикають п'ятірку лідерів ще не представлений електрокар Apple і GMC Hummer EV.
Топ 10 найочікуваніших моделей електромобілів:
- Tesla Roadster — 6 960 000 пошукових запитів
- Tesla Cybertruck — 6 612 000
- Volkswagen ID.Buzz — 4 404 000
- Автомобіль Apple — 3 432 000
- GMC Hummer EV — 2 400 000
- Cadillac Lyriq — 2 100 000
- Polestar 3 — 2 088 000
- Fisker Ocean — 1 992 000
- Mercedes-Benz EQE — 1 416 000
- Hyundai Ioniq 6 — 900 000
Раніше Фокус повідомляв, що прем'єр-міністр Денис Шмигаль запропонував налагодити випуск в Україні південнокорейських електромобілів.