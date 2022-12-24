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Визначено найочікуваніші електромобілі сучасності (фото)

Tesla Roadster, Tesla Cybertruck, найочікуваніші електромобілі, електромобіль Apple
Фото: Tesla | Tesla Roadster — найочікуваніший електромобіль

Експерти проаналізували кількість пошукових запитів у Google за різними моделями електромобілів. Лідирують у рейтингу моделі Tesla.

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Електромобілі — сегмент авторинку, який розвивається найдинамічніше. Щороку з'являються десятки нових електричних моделей. Деякі з них стають популярними ще до старту продажів, і покупці чекають на них із нетерпінням. Британська компанія LeaseFetcher назвала найочікуваніші електрокари.

Tesla Roadster, Tesla Cybertruck, найочікуваніші електромобілі, електромобіль Apple Fullscreen
Друге місце в рейтингу посів пікап Tesla Cybertruck
Фото: Tesla

У межах дослідження було проаналізовано кількість пошукових запитів у Google за різними моделями електрокарів у 172 країнах світу. З'ясувалося, що найбільше чекають суперкар Tesla Roadster — він зібрав майже 7 мільйонів запитів.

Друге місце з невеликим відставанням зайняв пікап Tesla Cybertruck (6,6 млн запитів), а третє — мінівен Volkswagen ID.Buzz (4,4 млн), що тільки-но надійшов у продаж. Замикають п'ятірку лідерів ще не представлений електрокар Apple і GMC Hummer EV.

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Топ 10 найочікуваніших моделей електромобілів:

  1. Tesla Roadster — 6 960 000 пошукових запитів
  2. Tesla Cybertruck — 6 612 000
  3. Volkswagen ID.Buzz — 4 404 000
  4. Автомобіль Apple — 3 432 000
  5. GMC Hummer EV — 2 400 000
  6. Cadillac Lyriq — 2 100 000
  7. Polestar 3 — 2 088 000
  8. Fisker Ocean — 1 992 000
  9. Mercedes-Benz EQE — 1 416 000
  10. Hyundai Ioniq 6 — 900 000

Раніше Фокус повідомляв, що прем'єр-міністр Денис Шмигаль запропонував налагодити випуск в Україні південнокорейських електромобілів.