Визначено найочікуваніші електромобілі сучасності (фото)

Експерти проаналізували кількість пошукових запитів у Google за різними моделями електромобілів. Лідирують у рейтингу моделі Tesla.

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Електромобілі — сегмент авторинку, який розвивається найдинамічніше. Щороку з'являються десятки нових електричних моделей. Деякі з них стають популярними ще до старту продажів, і покупці чекають на них із нетерпінням. Британська компанія LeaseFetcher назвала найочікуваніші електрокари.

[ + – ] Друге місце в рейтингу посів пікап Tesla Cybertruck Фото: Tesla

У межах дослідження було проаналізовано кількість пошукових запитів у Google за різними моделями електрокарів у 172 країнах світу. З'ясувалося, що найбільше чекають суперкар Tesla Roadster — він зібрав майже 7 мільйонів запитів.

Друге місце з невеликим відставанням зайняв пікап Tesla Cybertruck (6,6 млн запитів), а третє — мінівен Volkswagen ID.Buzz (4,4 млн), що тільки-но надійшов у продаж. Замикають п'ятірку лідерів ще не представлений електрокар Apple і GMC Hummer EV.

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Топ 10 найочікуваніших моделей електромобілів:

Tesla Roadster — 6 960 000 пошукових запитів Tesla Cybertruck — 6 612 000 Volkswagen ID.Buzz — 4 404 000 Автомобіль Apple — 3 432 000 GMC Hummer EV — 2 400 000 Cadillac Lyriq — 2 100 000 Polestar 3 — 2 088 000 Fisker Ocean — 1 992 000 Mercedes-Benz EQE — 1 416 000 Hyundai Ioniq 6 — 900 000

Раніше Фокус повідомляв, що прем'єр-міністр Денис Шмигаль запропонував налагодити випуск в Україні південнокорейських електромобілів.