Розкрито нові подробиці та ціна першого автомобіля Apple

Автомобіль Apple все ж таки отримає кермо і педалі, хоча і зможе пересуватися на автопілоті. Дизайн електрокара розсекретять за рік.

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Перший автомобіль Apple з'явиться у 2026 році. Старт продажів дебютної моделі із робочою назвою Project Titan знову відклали — тепер на рік. Про це стало відомо агентству Bloomberg.

Розробка електрокара затяглася, адже її конструкцію, по суті, довелося переробляти в процесі проєктування. Справа в тому, що спочатку новий Apple Titan повинен був бути повністю безпілотним, проте потім від початкової концепції відмовилися і вирішили все-таки додати кермо і педалі.

Автопілот Apple залишиться, але буде більше розрахований на використання на трасі. У дальній поїздці можна буде активувати його та не стежити за дорогою, а дивитися фільми чи завантажити комп'ютерну гру.

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А ось для завантаженого міста чи поганих погодних умов автопілот Apple поки що не підходить. Він не настільки досконалий, тому водієві доведеться брати керування автомобілем на себе.

Водночас електромобіль Apple Titan подешевшав. Його стартова ціна складе менше 100 000 доларів, хоча раніше називалася цифра $120 000. Також повідомляється, що дизайн авто Apple розсекретять вже наприкінці 2023 року.

Раніше Фокус повідомляв, що Honda розсекретила електромобіль вартістю лише 7300 доларів.