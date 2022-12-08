Раскрыты новые подробности и цена первого автомобиля Apple

Автомобиль Apple все же получит руль и педали, хотя и сможет передвигаться на автопилоте. Дизайн электрокара рассекретят через год.

Related video

Первый автомобиль Apple появится в 2026 году. Старт продаж дебютной модели с рабочим названием Project Titan снова отложили – теперь на год. Об этом стало известно агентству Bloomberg.

Разработка электрокара затянулась, ведь ее конструкцию, по сути, пришлось переделывать по ходу проектирования. Дело в том, что поначалу новый Apple Titan должен был быть полностью беспилотным, однако затем от первоначальной концепции отказались и решили все-таки добавить автомобилю руль и педали.

Автопилот Apple останется, но будет больше рассчитан на использование на трассе. В дальней поездке можно будет активировать его и не следить за дорогой, а смотреть фильмы или загрузить компьютерную игру.

Важно

Новый американский электрокроссовер за $30 тысяч впервые заметили на дорогах (видео)

А вот для загруженного города или плохих погодных условий автопилот Apple пока не подходит. Он не настолько совершенный, поэтому водителю придется брать управление автомобилем на себя.

Вместе с тем, электромобиль Apple Titan подешевел. Его стартовая цена составит менее 100 000 долларов, хотя ранее называлась цифра в $120 000. Также сообщается, что дизайн авто Apple рассекретят уже в конце 2023 году.

Ранее Фокус сообщал, что Honda рассекретила электромобиль стоимостью всего 7300 долларов.