Новый американский электрокроссовер за $30 тысяч впервые заметили на дорогах (видео)

Fisker Pear — компактный и недорогой электрокроссовер длиной менее 4,5 м. Топовая версия модели получит солнечные батареи и сможет проезжать около 500 км без подзарядки.

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В Лос-Анджелесе заметили новый Fisker Pear. Недорогой электрокроссовер сейчас проходит тесты и будет запущен в производство с 2024 года. Об этом сообщает сайт Carscoops.

[ + – ] Запас хода топовой версии электрокроссовера составит около 500 км

Электромобиль является младшим братом кроссовера Fisker Ocean. Он компактнее по размерам (менее 4,5 м в длину) и ощутимо дешевле – базовая версия будет стоить 29 900 долларов. Ежегодно планируют выпускать по 250 тысяч автомобилей, а партнером Fisker выступит компания Foxconn, которая сейчас разрабатывает собственные электрокары.

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Электрокроссовер Fisker Pear выглядит динамичнее, чем Ocean. Он ниже, у него более покатая крыша, высокая оконная линия и короткие свесы кузова. А вот передняя часть выполнена в духе старшей модели – с тоненькими диодными фарами и широким воздухозаборником.

Характеристики Fisker Pear 2024 пока держатся в секрете. Известно, что электрокроссовер будет доступен в заднеприводных и полноприводных версиях. На выбор предложат два варианта батареи, причем самый "дальнобойный" вариант сможет проехать около 500 км без подзарядки. Также известно, что на крыше установят солнечные батареи, питающие различное электрооборудование.

Ранее Фокус рассказывал, что Renault готовят недорогой электрокроссовер стоимостью 29 000 евро.