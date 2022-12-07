Новий американський електрокросовер за $30 тисяч уперше помітили на дорогах (відео)

Fisker Pear — компактний і недорогий електрокросовер довжиною менше 4,5 м. Топова версія моделі отримає сонячні батареї та зможе проїжджати близько 500 км без підзарядки.

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У Лос-Анджелесі помітили новий Fisker Pear. Недорогий електрокросовер зараз проходить тести й буде запущений у виробництво з 2024 року. Про це повідомляє сайт Carscoops.

[ + – ] Запас ходу топової версії електрокросовера складе близько 500 км

Електромобіль є молодшим братом кросовера Fisker Ocean. Він компактніший за розмірами (менше 4,5 м у довжину) та відчутно дешевший — базова версія коштуватиме 29 900 доларів. Щорічно планують випускати по 250 тисяч автомобілів, а партнером Fisker виступить компанія Foxconn, яка зараз розробляє власні електрокари.

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Електрокросовер Fisker Pear має динамічніший вигляд, ніж Ocean. Він нижчий, у нього похилий дах, висока віконна лінія та короткі звиси кузова. А ось передня частина виконана в дусі старшої моделі — з тоненькими діодними фарами та широким повітрозабірником.

Характеристики Fisker Pear 2024 поки що тримаються в секреті. Відомо, що електрокросовер буде доступний у задньопривідній і повнопривідній версіях. На вибір запропонують два варіанти батареї, причому "дальнобійний" варіант зможе проїхати близько 500 км без підзарядки. Також відомо, що на даху встановлять сонячні батареї, що живлять різне електроустаткування.

Раніше Фокус розповідав, що Renault готують недорогий електрокросовер вартістю 29 000 євро.