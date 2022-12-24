Определены самые ожидаемые электромобили современности (фото)

Эксперты проанализировали количество поисковых запросов в Google по разным моделям электромобилей. Лидируют в рейтинге модели Tesla.

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Электромобили – наиболее динамично развивающийся сегмент авторынка. Ежегодно появляются десятки новых электрических моделей. Некоторые из них становятся популярными еще до старта продаж и покупатели ждут их с нетерпением. Британская компания LeaseFetcher назвала самые ожидаемые электрокары.

[ + – ] Второе место в рейтинге занял пикап Tesla Cybertruck Фото: Tesla

В рамках исследования было проанализировано количество поисковых запросов в Google по разным моделям электрокаров в 172 странах мира. Выяснилось, что больше всего ожидают суперкар Tesla Roadster – он собрал почти 7 миллионов запросов.

Второе место с небольшим отставанием занял пикап Tesla Cybertruck (6,6 млн запросов), а третье – только-только поступивший в продажу минивэн Volkswagen ID.Buzz (4,4 млн). Замыкают пятерку лидеров еще не представленный электрокар Apple и GMC Hummer EV.

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ТОП-10 самых ожидаемых моделей электромобилей:

Tesla Roadster – 6 960 000 поисковых запросов Tesla Cybertruck – 6 612 000 Volkswagen ID.Buzz – 4 404 000 Автомобиль Apple – 3 432 000 GMC Hummer EV – 2 400 000 Cadillac Lyriq – 2 100 000 Polestar 3 – 2 088 000 Fisker Ocean – 1 992 000 Mercedes-Benz EQE – 1 416 000 Hyundai Ioniq 6 – 900 000

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