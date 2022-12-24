Определены самые ожидаемые электромобили современности (фото)
Эксперты проанализировали количество поисковых запросов в Google по разным моделям электромобилей. Лидируют в рейтинге модели Tesla.
Электромобили – наиболее динамично развивающийся сегмент авторынка. Ежегодно появляются десятки новых электрических моделей. Некоторые из них становятся популярными еще до старта продаж и покупатели ждут их с нетерпением. Британская компания LeaseFetcher назвала самые ожидаемые электрокары.
В рамках исследования было проанализировано количество поисковых запросов в Google по разным моделям электрокаров в 172 странах мира. Выяснилось, что больше всего ожидают суперкар Tesla Roadster – он собрал почти 7 миллионов запросов.
Второе место с небольшим отставанием занял пикап Tesla Cybertruck (6,6 млн запросов), а третье – только-только поступивший в продажу минивэн Volkswagen ID.Buzz (4,4 млн). Замыкают пятерку лидеров еще не представленный электрокар Apple и GMC Hummer EV.
ТОП-10 самых ожидаемых моделей электромобилей:
- Tesla Roadster – 6 960 000 поисковых запросов
- Tesla Cybertruck – 6 612 000
- Volkswagen ID.Buzz – 4 404 000
- Автомобиль Apple – 3 432 000
- GMC Hummer EV – 2 400 000
- Cadillac Lyriq – 2 100 000
- Polestar 3 – 2 088 000
- Fisker Ocean – 1 992 000
- Mercedes-Benz EQE – 1 416 000
- Hyundai Ioniq 6 – 900 000
Ранее Фокус сообщал, что премьер-министр Денис Шмыгаль предложил наладить выпуск в Украине южнокорейских электромобилей.