У Канаді електропікап Ford F-150 два дні поспіль живив енергією будинок

У пікапа залишилося 65% заряду після того, як він живив електрикою будинок 44 години поспіль. До електрокара під'єднали холодильник, морозильну камеру, телевізор та Wi-Fi-роутер.

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У Канаді на Різдво пройшла потужна зимова буря, через яку в багатьох будинках зникло світло. Власник Ford F-150 Lightning використав свій електропікап, щоб два дні поспіль живити електроенергією все необхідне обладнання. Про це розповіли на сайті electrek.co.

Житель Канади заявив, що його Ford F-150 Lightning все ще залишилося багато заряду після того, як від його акумуляторів живили електроенергією весь будинок. На панелі приладів показувався заряд 65%.

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"Ми тут не для того, щоб зробити електричну вантажівку для небагатьох — Ford прагне створити вантажівку, яка розв'яже реальні проблеми для реальних людей", — сказав президент Ford Blue Кумар Галхотра.

У Ford заявили, що двонаправлена зарядка на Ford F-150 Lightning з інтелектуальним резервним живленням може забезпечити обладнання електроенергією від трьох до десяти днів. Це довів і мешканець Канади, який 44 години живив електропікап весь будинок. Він провів два подовжувачі з розгалужувачем для живлення холодильників, морозильних камер, Wi-Fi-роутер, деяких джерел світла та телевізора.

Раніше Фокус писав, що електрокар Ford F-150 Lightning здатний кілька днів забезпечувати електроенергією квартиру чи будинок.