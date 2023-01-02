В Канаде электропикап Ford F-150 два дня подряд питал энергией дом

У пикапа осталось 65% заряда после того, как он питал электричеством дом 44 часа подряд. К электрокару подключили холодильник, морозильную камеру, телевизор и Wi-Fi-роутер

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В Канаде на Рождество пронеслась мощная зимняя буря, из-за которой во многих домах исчез свет. Владелец Ford F-150 Lightning использовал свой электропикап, чтобы два дня подряд питать электроэнергией все необходимое оборудование. Об этом рассказали на сайте electrek.co.

Житель Канады заявил, что у его Ford F-150 Lightning все еще осталось много заряда после того, как от его аккумуляторов питали электроэнергией весь дом. На приборной панели показывался заряд 65%.

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"Мы здесь не для того, чтобы сделать электрический грузовик для немногих — Ford стремится создать грузовик, который решит реальные проблемы для реальных людей", — сказал президент Ford Blue Кумар Галхотра.

В Ford заявили, что двунаправленная зарядка на Ford F-150 Lightning с интеллектуальным резервным питанием может обеспечить оборудование электроэнергией от трех до десяти дней. Это доказал и житель Канады, который 44 часа питал электропикапом весь дом. Он провел два удлинителя с разветвителем для питания холодильников, морозильных камер, Wi-Fi-роутер, некоторых источников света и телевизора.

Ранее Фокус писал, что электрокар Ford F-150 Lightning способен несколько дней обеспечивать электроэнергией квартиру или дом.