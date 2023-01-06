Ram показал инновационного конкурента Tesla Cybertruck и Ford F-150 Lightning (видео)

Пикап Ram 1500 Revolution BEV отличается нестандартным дизайном и просторным трансформируемым салоном. Его оснащение включает съемный планшет в салоне и автопилот.

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В Лас-Вегасе на шоу CES презентовали концепт-кар Ram 1500 Revolution BEV. Он является предвестником первого электроприкапа марки, производство которого стартует в 2024 году. Подробности модели раскрыли на сайте концерна Stellantis.

[ + – ] Электрический пикап станет серийным в 2024 году Фото: Stellantis

Новый Ram 1500 Revolution BEV – полноразмерный пикап длиной около 6 м. Его конкурентами станут Tesla Cybertruck, Rivian R1T, Ford F-150 Lightning и Chevrolet Silverado EV.

Дизайн Ram 1500 Revolution BEV

По меркам марки электрический пикап выглядит нетипично – у него обтекаемый мускулистый дизайн с изогнутой оконной линией, рельефными боковинами и крупными диодными фарами. Двери выполнены распашными, а крыша – панорамная. Обули авто в 35-дюймовую внедорожную резину.

[ + – ] Спереди предусмотрен багажник Фото: Stellantis

Помимо грузовой платформы, у пикапа предусмотрен передний багажник. Мало того, передняя и задняя стенки салона могут складываться, а задний борт кузова выдвигается, что позволяет перевозить грузы длиной до 5,5 метров.

[ + – ] Пикап может перевозить грузы длиной до 5,5 м Фото: Stellantis

Салон и комплектация Ram 1500 Revolution BEV

В салоне руль приплюснут сверху и снизу, а традиционный щиток приборов отсутствует. Зато на центральной панели установлены сразу два тачскрина, причем один из них является съемным планшетом. Кнопки внутри сенсорные.

[ + – ] На центральной панели установили сразу два сенсорных дисплея Фото: Stellantis

Благодаря электрической установке салон Ram 1500 Revolution BEV просторнее, чем у сопоставимых по размерам бензиновых пикапов. Это позволило увеличить пространство на втором ряду и даже добавить раскладные кресла третьего ряда.

[ + – ] Салон Ram 1500 Revolution BEV просторнее, чем у традиционных пикапов Фото: Stellantis

Пикап Ram 1500 Revolution BEV получил электропривод передних и задних кресел, проекцию на лобового стекла. Есть даже инновационный автопилот.

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Характеристики Ram 1500 Revolution BEV

Электромобиль Ram получил два мотора и полный привод. Мощность не сообщают, но известно, что он построен на платформе STLA, рассчитана на 800-вольтные силовые установки мощностью до 900 л. с.

Также архитектура STLA позволяет установку батарей емкостью до 200 кВт∙ч, то есть запас хода может достичь 800 км. Поддерживается и быстрая 350-киловаттная зарядка: с ней за 10 минут можно увеличить доступный запас хода на 160 км.

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