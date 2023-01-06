Ram показал инновационного конкурента Tesla Cybertruck и Ford F-150 Lightning (видео)
Пикап Ram 1500 Revolution BEV отличается нестандартным дизайном и просторным трансформируемым салоном. Его оснащение включает съемный планшет в салоне и автопилот.
В Лас-Вегасе на шоу CES презентовали концепт-кар Ram 1500 Revolution BEV. Он является предвестником первого электроприкапа марки, производство которого стартует в 2024 году. Подробности модели раскрыли на сайте концерна Stellantis.
Новый Ram 1500 Revolution BEV – полноразмерный пикап длиной около 6 м. Его конкурентами станут Tesla Cybertruck, Rivian R1T, Ford F-150 Lightning и Chevrolet Silverado EV.
Дизайн Ram 1500 Revolution BEV
По меркам марки электрический пикап выглядит нетипично – у него обтекаемый мускулистый дизайн с изогнутой оконной линией, рельефными боковинами и крупными диодными фарами. Двери выполнены распашными, а крыша – панорамная. Обули авто в 35-дюймовую внедорожную резину.
Помимо грузовой платформы, у пикапа предусмотрен передний багажник. Мало того, передняя и задняя стенки салона могут складываться, а задний борт кузова выдвигается, что позволяет перевозить грузы длиной до 5,5 метров.
Салон и комплектация Ram 1500 Revolution BEV
В салоне руль приплюснут сверху и снизу, а традиционный щиток приборов отсутствует. Зато на центральной панели установлены сразу два тачскрина, причем один из них является съемным планшетом. Кнопки внутри сенсорные.
Благодаря электрической установке салон Ram 1500 Revolution BEV просторнее, чем у сопоставимых по размерам бензиновых пикапов. Это позволило увеличить пространство на втором ряду и даже добавить раскладные кресла третьего ряда.
Пикап Ram 1500 Revolution BEV получил электропривод передних и задних кресел, проекцию на лобового стекла. Есть даже инновационный автопилот.Важно
Характеристики Ram 1500 Revolution BEV
Электромобиль Ram получил два мотора и полный привод. Мощность не сообщают, но известно, что он построен на платформе STLA, рассчитана на 800-вольтные силовые установки мощностью до 900 л. с.
Также архитектура STLA позволяет установку батарей емкостью до 200 кВт∙ч, то есть запас хода может достичь 800 км. Поддерживается и быстрая 350-киловаттная зарядка: с ней за 10 минут можно увеличить доступный запас хода на 160 км.
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