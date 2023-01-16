Citroen готують доступний електрокросовер за $12 500: перші подробиці та фото

Новий Citroen eC3 — компактний кросовер завдовжки трохи менше 4 метрів. Електрокар оснастять 86-сильним двигуном та батареєю на 30,2 кВт∙год.

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У Citroen працюють над новим електрокросовером eC3. Бюджетну модель мають подати у березні. Перше її фото було опубліковано на офіційному сайті французької марки.

Новий Citroen eC3 – електрична версія моделі C3, але не європейського хетчбека, а однойменного кросовера, який випускають в Індії. У цій же країні налагодять виробництво та його електричну версію.

[ + – ] Електрокар створено на базі кросовера Citroen C3 Фото: Stellantis

Електромобіль Citroen eC3 коштуватиме близько мільйона рупій ($12 500). Основним конкурентом моделі називають Renault City K-ZE (у Європі він відомий як Dacia Spring). Вже відомо, що модель продаватимуть і за межами Індії.

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Судячи з першого тизера, електрокар Citroen C3 відрізнятиметься від бензинової версії лише деталями дизайну. Автомобіль досягає 3,98 м у довжину при колісній базі в 2,54 м і приваблює м'язистим дизайном з рельєфними боковинами.

[ + – ] Салон Citroen C3, швидше за все, не зазнає змін Фото: Stellantis

Салон Citroen eC3 навряд чи зазнає змін. Електрокар збереже двоколірне оздоблення, віртуальну панель приладів та 10-дюймовий тачскрин.

За попередніми даними, електричний кросовер Citroen отримає 86-сильний двигун і батарею ємністю 30,2 кВт∙год. Запас ходу авто поки що не розголошують.

Раніше Фокус повідомляв, що новий хетчбек Citroen C3 також отримає електричну версію.