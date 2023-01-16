Citroen готовят доступный электрокроссовер за $12 500: первые подробности и фото

Новый Citroen eC3 — компактный кроссовер длиной немногим менее 4 метров. Электрокар оснастят 86-сильным мотором и батареей на 30,2 кВт∙ч.

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В Citroen работают над новым электрокроссовером eC3. Бюджетную модель должны представить в марте. Первое ее фото опубликовано на официальном сайте французской марки.

Новый Citroen eC3 – электрическая версия модели C3, но не европейского хэтчбека, а одноименного кроссовера, который выпускают в Индии. В этой же стране наладят производство и его электрической версии.

[ + – ] Электрокар создан на базе кроссовера Citroen C3 Фото: Stellantis

Электромобиль Citroen eC3 будет стоить около миллиона рупий ($12 500). Основным конкурентом модели называют Renault City K-ZE (в Европе он известен как Dacia Spring). Уже известно, что модель будут продавать и за пределами Индии.

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Судя по первому тизеру, электрокар Citroen C3 будет отличаться от бензиновой версии лишь деталями дизайна. Авто достигает 3,98 м в длину при колесной базе в 2,54 м и привлекает мускулистым дизайном с рельефными боковинами.

[ + – ] Салон Citroen C3, скорее всего, не претерпит изменений Фото: Stellantis

Салон Citroen eC3 вряд ли претерпит изменения. Электрокар сохранит двухцветную отделку, виртуальную панель приборов и 10-дюймовый тачскрин.

По предварительным данным, электрический кроссовер Citroen получит 86-сильный мотор и батарею емкостью 30,2 кВт∙ч. Запас хода авто пока не разглашают.

Ранее Фокус сообщал, что новый хэтчбек Citroen C3 также получит электрическую версию.