Американцы показали экстремальный электрический пикап за $20 000 (фото)

Электропикап Cenntro TeeMak предложат в версиях грузоподъемностью 360 и 1000 кг. Наряду со стандартной моделью будет доступен вариант повышенной проходимости.

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Американский производитель коммерческой техники Cenntro Electric Group презентовал небольшой электрический пикап TeeMak. Он поступит в продажу до конца первого квартала нынешнего года и ежегодно будут выпускать по 1500-2000 таких авто стоимостью от 20 000 до 30 000 долларов. Подробности новинки раскрыли на официальном сайте компании.

[ + – ] Версия Desert Beaver отличается увеличенным клиренсом, внедорожной рещиной и лебедкой Фото: Motor Trend

Новый Cenntro TeeMak – субкомпактный пикап, который относится к категории ATV (багги, мотовездеходы). У него угловатый дизайн с короткими свесами кузова, а вместо дверей предусмотрены стальные дуги. На выбор предложат версии грузоподъемностью 360 и 1000 кг.

[ + – ] Разработаны версии пикапа грузоподъемностью 360 и 1000 кг Фото: Motor Trend

Размеры Cenntro TeeMak:

Длина – 4010 мм

Ширина – 1600 мм

Высота – 2150 мм

Колесная база – 2500 мм

[ + – ] Салон отделан кожей и алькантарой Фото: Motor Trend

Топовая модификация Desert Beaver подготовлена к бездорожью. Она получила усиленные бамперы, внедорожную резину, лебедку и дополнительную оптику на крыше. Лобовое стекло защищено сеткой.Электромобиль доступен только с задним приводом, но зато у него огромный клиренс – 457 мм.

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В топовой версии салон Cenntro TeeMak отделан кожей и алькантарой, а также установлены спортивные сиденья. Показания приборов выведены на небольшой дисплей.

[ + – ] Топовый вариант получил спортивные сиденья Фото: Motor Trend

Электрический пикап оснащен мотором с пиковой мощностью 20,4 л. с., а его максимальная скорость ограничена на 55 км/ч. На выбор предложат батареи емкостью 11,5 и 15 кВт∙ч: запас хода составляет 75 и 110 км, соответственно.

Ранее Фокус сообщал, что свой электрический пикап презентовал Ram. Он станет конкурентом Tesla Cybertruck.

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