В Украине к охране границы приступили мобильные РСЗО на шасси пикапов Toyota (видео)

В основе РСЗО лежат авиационные пусковые установки ракет С-5. Наведение осуществляется с помощью минометного прицела, а для управления предусмотрен специальный пульт.

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В Сумской области на боевое дежурство вышли самодельные легкие РСЗО. Они установлены на пикапах, которые патрулируют государственную границу. Об этом идет речь в сюжете ТРК Видикон.

Две таких мобильные РСЗО самостоятельно разработали и построили бойцы Оперативно-тактической группировки "Сумы". Их разместили в кузове Toyota Hilux на специальном поворотном станке. Техника используется с июля и ранее уже проявила себя в Харьковской области.

В основе РСЗО лежат две пусковые установки УБ-16-57, каждая из которых рассчитана на 16 неуправляемых ракет С-5 калибром 57 мм. Они используются в боевых самолетах и вертолетах и на складах их сохранилось достаточное количество.

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Такая система залпового огня может за полторы минуты выпустить 32 ракеты. Ее время разворачивания и сворачивания составляет всего 4 минуты. Дальность полета ракет составляет более 5 км. У РСЗО большая зона поражения, а кумулятивная боевая часть ракет пробивает броню толщиной до 150 мм.

РСЗО обслуживает экипаж из трех человек. Наведение осуществляется с помощью минометного прицела, а для запуска предусмотрен пульт дистанционного управления.

Это не первая самодельная РСЗО на вооружении защитников Украины. Некоторые подобные системы оснащены более мощными ракетами большего калибра.

Также Фокус сообщал, что в Украине наладили выпуск легких бронированных грузовиков для армии с очень нестандартной конструкцией.