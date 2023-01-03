Украинские волонтеры наладили выпуск необычных бронированных грузовиков для армии (видео)

Грузовик имеет нестандартную среднемоторную компоновку и защищен броней. Он может перевозить до шести бойцов, грузы либо раненых на носилках.

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Предприниматель и волонтер Владимир Садык из Сторожинца Черновицкой области разработал легкий бронированный грузовик для ВСУ. Он уже запущен в производство и первый экземпляр отправлен на фронт. Новой модели посвятили сюжет Суспільне Чернівці.

Владимир Садык выпускает технику для армии с весны. Сразу после начала полномасштабного российского вторжения он наладил производство военных багги и волонтеры уже собрали около 50 таких внедорожников.

[ + – ] Водительская кабина являет собой бронированную капсулу Фото: скриншот / YouTube

Волонтер часто общается с защитниками Украины и прислушивается к их потребностям. На фронте не хватает малогабаритных грузовых авто повышенной проходимости размером меньше, чем КрАЗ или "Урал". Такие машины могут использоваться для перевозки личного состава, подвоза боеприпасов или эвакуации раненых.

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Именно такой автомобиль и разработали. У него нестандартная компоновка с двигателем по центру колесной базы. Одноместная водительская кабина являет собой защищенную капсулу с броней толщиной 14 мм и пуленепробиваемыми стеклами толщиной 50 мм. Крыша выполнена откидной и служит люком для посадки и высадки.

Сзади предусмотрен легкобронированный отсек для перевозки до шести бойцов или грузов. При надобности там можно установить носилки. Также предусмотрено крепление для установки пулемета либо ПТРК "Стугна" или "Корсар".

Ранее Фокус сообщал, что в Украине также наладили выпуск мощных и неприхотливых армейских внедорожников.