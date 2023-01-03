Українські волонтери налагодили випуск незвичайних броньованих вантажівок для армії (відео)

Вантажівка має нестандартне середньомоторне компонування і захищена бронею. Вона може перевозити до шести бійців, вантаж або поранених на ношах.

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Підприємець та волонтер Володимир Садик зі Сторожинця Чернівецької області розробив легку броньовану вантажівку для ЗСУ. Її вже запущено у виробництво і перший примірник відправлено на фронт. Новій моделі присвятили сюжет Суспільне Чернівці.

Володимир Садик випускає техніку для армії з весни. Відразу після початку повномасштабного російського вторгнення він налагодив виробництво військових баггі та волонтери вже зібрали близько 50 таких позашляховиків.

[ + – ] Водійська кабіна є броньованою капсулою. Фото: скриншот / YouTube

Волонтер часто спілкується із захисниками України та прислухається до їхніх потреб. На фронті не вистачає малогабаритних вантажних авто підвищеної прохідності розміром менше, ніж КрАЗ чи Урал. Такі машини можуть бути використані для перевезення особового складу, підвезення боєприпасів або евакуації поранених.

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Саме такий автомобіль і розробили. У нього нестандартне компонування з двигуном по центру колісної бази. Одномісна водійська кабіна являє собою захищену капсулу з бронею товщиною 14 мм і куленепробивним склом товщиною 50 мм. Дах зроблений відкидним і служить люком для посадки та висадки.

Позаду передбачено легкоброньований відсік для перевезення до шести бійців або вантаж. При необхідності там можна встановити ноші. Також передбачено кріплення для встановлення кулемета або ПТРК "Стугна", або "Корсар".

Раніше Фокус повідомляв, що в Україні також налагодили випуск потужних та невибагливих армійських позашляховиків.