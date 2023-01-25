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Новый пикап Toyota на базе Land Cruiser рассекретили до премьеры (фото)

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Фото: Motor1.com | Toyota Tacoma станет ярче на вид

Toyota Tacoma станет выразительнее на вид и будет построена на новой платформе. Впервые в линейке модели появится гибридная версия.

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В интернет попали патентные изображения Toyota Tacoma четвертого поколения. Среднеразмерный пикап должны презентовать во второй половине нынешнего года. Об этом сообщает сайт Motor1.

Изображения Toyota Tacoma 2024 являются официальными. Они были предоставлены в патентное бюро Бразилии, однако кто-то из его сотрудников решил выложить их в сеть.

Toyota Tacoma,Toyota Tacoma 2024, новая Toyota Tacoma, пикап Toyota Fullscreen
Пикап построят на платформе Toyota Land Cruiser
Фото: Motor1.com

Новая Toyota Tacoma претерпит серьезные изменения Она будет построена на современной рамной платформе TNGA-F – как старший пикап Toyota Tundra и внедорожник Land Cruiser 300.

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Дизайн выдержан в духе Tundra – с выраженными расширенными крыльями, решеткой радиатора в виде сот и раскосыми диодными фарами. На изображениях показана четырехдверная версия, но двухдверный вариант также останется в линейке.

Toyota Tacoma,Toyota Tacoma 2024, новая Toyota Tacoma, пикап Toyota Fullscreen
В линейке модели впервые появится гибрид
Фото: Motor1.com

Пикап Toyota Tacoma 2024 получит прибавку в мощности. Начальная версия получит 2,4-литровый бензиновый турбомотор на 265 л. с. от Toyota Highlander.

Кроме того, впервые появится гибридная модификация. Она сохранит 2,4-литровую турбочетверку, но ее дополнят электромотором. Отдача составит в районе 340-370 л. с.

Ранее Фокус сообщал, что Toyota Hilux и Land Cruiser получили электрические версии. Их производство стартует в нынешнем году.