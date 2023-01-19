В Австралии запускают в производство электромобили Toyota Land Cruiser и Hilux (фото)

Электромобили Toyota Land Cruiser и Hilux будут оснащать 180-сильным мотором и предложат на выбор два варианта батареи. Всего за пять лет планируют выпустить 8500 таких электрокаров.

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Внедорожник Toyota Land Cruiser 300 и пикап Hilux впервые получат электрические версии. Их производство стартует уже в нынешнем году в Австралии. Об этом сообщает сайт Carexpert.

Выпускать электромобили Toyota Land Cruiser и Hilux будет фирма SEA Electric. Она уже получила заказ на 8500 таких авто общей стоимостью 1 млрд австралийских долларов ($700 миллионов). Произвести их должны до 2028 года.

[ + – ] Всего планируют выпустить 8500 электрокаров Toyota Land Cruiser и Hilux

Пикап Toyota Hilux и внедорожник Land Cruiser будут оснащать силовой установкой SEA-Drive на 182 л. с. и 700 Нм. Предложат версии моделей с задним и полным приводом.

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На выбор предложат аккумуляторные батареи емкостью 60 и 88 кВт∙ч – запас хода составит 260 и 380 км, соответственно. Зарядить электромобиль Toyota на 80% в быстром режиме можно будет за час. Также появится функция двунаправленной зарядки – можно будет запитать различное электрооборудование.

Электромобили Toyota активно тестируют. На испытаниях прототипы уже прошли около 2,5 млн км.

[ + – ] На выбор предложат батареи емкостью 60 и 88 кВт∙ч

Это не первый электромобиль Toyota Hilux. Ранее японский автопроизводитель уже показывал прототип электрической модели. Кроме того, ведется разработка модификации с водородными топливными ячейками.

Также Фокус сообщал, что у Toyota Hilux получила оригинальные ретро-версии.