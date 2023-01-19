В Австралии запускают в производство электромобили Toyota Land Cruiser и Hilux (фото)
Электромобили Toyota Land Cruiser и Hilux будут оснащать 180-сильным мотором и предложат на выбор два варианта батареи. Всего за пять лет планируют выпустить 8500 таких электрокаров.
Внедорожник Toyota Land Cruiser 300 и пикап Hilux впервые получат электрические версии. Их производство стартует уже в нынешнем году в Австралии. Об этом сообщает сайт Carexpert.
Выпускать электромобили Toyota Land Cruiser и Hilux будет фирма SEA Electric. Она уже получила заказ на 8500 таких авто общей стоимостью 1 млрд австралийских долларов ($700 миллионов). Произвести их должны до 2028 года.
Пикап Toyota Hilux и внедорожник Land Cruiser будут оснащать силовой установкой SEA-Drive на 182 л. с. и 700 Нм. Предложат версии моделей с задним и полным приводом.
На выбор предложат аккумуляторные батареи емкостью 60 и 88 кВт∙ч – запас хода составит 260 и 380 км, соответственно. Зарядить электромобиль Toyota на 80% в быстром режиме можно будет за час. Также появится функция двунаправленной зарядки – можно будет запитать различное электрооборудование.
Электромобили Toyota активно тестируют. На испытаниях прототипы уже прошли около 2,5 млн км.
Это не первый электромобиль Toyota Hilux. Ранее японский автопроизводитель уже показывал прототип электрической модели. Кроме того, ведется разработка модификации с водородными топливными ячейками.
Также Фокус сообщал, что у Toyota Hilux получила оригинальные ретро-версии.