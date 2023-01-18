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Назад в 70-е: популярный пикап Toyota получил оригинальный ретро-вариант (фото)

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В Японии выполнили ретро-тюнинг Toyota Hilux

Дизайн Toyota Hilux изменили в духе старинных внедорожников Land Cruiser 60 и 70. Пикап предлагают в трех разных модификациях.

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У Toyota Hilux 2023 появилась очень нестандартная версия. Популярный пикап переделали в духе 70-х годов. Об этом сообщает сайт Carscoops.

Тюнинг Toyota Hilux в ретро-стиле выполнило японское ателье Axell Auto. Автомобиль переделали в духе классических Toyota Land Cruiser 60 и 70.

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Переднюю часть авто изменили в духе Toyota Land Cruiser 60 и 70

Пикап Toyota Hilux получил широкую решетку радиатора, прямоугольные фары "в два этажа" (но с современными диодными лампами) и хромированные металлические бамперы. Кроме того, заменен капот и установлены расширенные крылья.

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Внедорожный Toyota Hilux HighLift

На выбор предложены три варианта тюнинга. В стандартной версии ограничиваются только внешними изменениями. Toyota Hilux HighLift подготовлен к бездорожью – ему увеличили клиренс и добавили внедорожную резину. Оснащение пополнила палатка в кузове.

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Самым необычным является пикап Toyota Hilux Lowdown. Он занижен подобно спортивным авто и получил низкопрофильные шины Yokohama Advan Sport. Кузов получил пластиковую крышку.

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Заниженный Toyota Hilux Lowdown

Следует отметить, что подобный ретро-тюнинг пользуется спросом в Японии. Моду задала компания Mitsuoka – особенно успешной стала ее модель Buddy на базе Toyota RAV4. Также подобным образом тюнинговали Toyota Land Cruiser и даже минивэн Hiace.

Также Фокус сообщал, что у Toyota Hilux 2023 появилась новая спортивная версия.