Назад в 70-е: популярный пикап Toyota получил оригинальный ретро-вариант (фото)
Дизайн Toyota Hilux изменили в духе старинных внедорожников Land Cruiser 60 и 70. Пикап предлагают в трех разных модификациях.
У Toyota Hilux 2023 появилась очень нестандартная версия. Популярный пикап переделали в духе 70-х годов. Об этом сообщает сайт Carscoops.
Тюнинг Toyota Hilux в ретро-стиле выполнило японское ателье Axell Auto. Автомобиль переделали в духе классических Toyota Land Cruiser 60 и 70.
Пикап Toyota Hilux получил широкую решетку радиатора, прямоугольные фары "в два этажа" (но с современными диодными лампами) и хромированные металлические бамперы. Кроме того, заменен капот и установлены расширенные крылья.
На выбор предложены три варианта тюнинга. В стандартной версии ограничиваются только внешними изменениями. Toyota Hilux HighLift подготовлен к бездорожью – ему увеличили клиренс и добавили внедорожную резину. Оснащение пополнила палатка в кузове.Важно
Самым необычным является пикап Toyota Hilux Lowdown. Он занижен подобно спортивным авто и получил низкопрофильные шины Yokohama Advan Sport. Кузов получил пластиковую крышку.
Следует отметить, что подобный ретро-тюнинг пользуется спросом в Японии. Моду задала компания Mitsuoka – особенно успешной стала ее модель Buddy на базе Toyota RAV4. Также подобным образом тюнинговали Toyota Land Cruiser и даже минивэн Hiace.
Также Фокус сообщал, что у Toyota Hilux 2023 появилась новая спортивная версия.