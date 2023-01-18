Назад у 70-ті: популярний пікап Toyota отримав оригінальний ретро-варіант (фото)

Дизайн Toyota Hilux змінили у дусі старовинних позашляховиків Land Cruiser 60 та 70. Пікап пропонують у трьох різних модифікаціях.

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Toyota Hilux 2023 з'явилася дуже нестандартна версія. Популярний пікап переробили на кшталт 70-х. Про це повідомляє сайт Carscoops.

Тюнінг Toyota Hilux у ретро-стилі виконало японське ательє Axell Auto. Автомобіль переробили в дусі класичних Toyota Land Cruiser 60 та 70.

[ + – ] Передню частину авто змінили на кшталт Toyota Land Cruiser 60 і 70

Пікап Toyota Hilux отримав широку решітку радіатора, прямокутні фари "в два поверхи" (але з сучасними діодними лампами) та хромовані металеві бампери. Крім того, замінено капот та встановлено розширені крила.

[ + – ] Позашляховий Toyota Hilux HighLift

На вибір запропоновано три варіанти тюнінгу. У стандартній версії обмежуються лише зовнішніми змінами. Toyota Hilux HighLift підготовлений до бездоріжжя — йому збільшили кліренс та додали позашляхову гуму. Оснащення поповнив намет у кузові.

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Найбільш незвичайним є пікап Toyota Hilux Lowdown. Він занижений подібно до спортивних авто і отримав низькопрофільні шини Yokohama Advan Sport. Кузов отримав пластикову кришку.

[ + – ] Занижений Toyota Hilux Lowdown

Слід зазначити, що подібний ретро-тюнінг має попит у Японії. Моду задала компанія Mitsuoka — особливо успішною стала її модель Buddy на базі Toyota RAV4. Також подібним чином тюнінгували Toyota Land Cruiser і навіть мінівен Hiace.

Також Фокус повідомляв, що у Toyota Hilux 2023 з'явилася нова спортивна версія.