Назад у 70-ті: популярний пікап Toyota отримав оригінальний ретро-варіант (фото)
Дизайн Toyota Hilux змінили у дусі старовинних позашляховиків Land Cruiser 60 та 70. Пікап пропонують у трьох різних модифікаціях.
Toyota Hilux 2023 з'явилася дуже нестандартна версія. Популярний пікап переробили на кшталт 70-х. Про це повідомляє сайт Carscoops.
Тюнінг Toyota Hilux у ретро-стилі виконало японське ательє Axell Auto. Автомобіль переробили в дусі класичних Toyota Land Cruiser 60 та 70.
Пікап Toyota Hilux отримав широку решітку радіатора, прямокутні фари "в два поверхи" (але з сучасними діодними лампами) та хромовані металеві бампери. Крім того, замінено капот та встановлено розширені крила.
На вибір запропоновано три варіанти тюнінгу. У стандартній версії обмежуються лише зовнішніми змінами. Toyota Hilux HighLift підготовлений до бездоріжжя — йому збільшили кліренс та додали позашляхову гуму. Оснащення поповнив намет у кузові.Важливо
Найбільш незвичайним є пікап Toyota Hilux Lowdown. Він занижений подібно до спортивних авто і отримав низькопрофільні шини Yokohama Advan Sport. Кузов отримав пластикову кришку.
Слід зазначити, що подібний ретро-тюнінг має попит у Японії. Моду задала компанія Mitsuoka — особливо успішною стала її модель Buddy на базі Toyota RAV4. Також подібним чином тюнінгували Toyota Land Cruiser і навіть мінівен Hiace.
Також Фокус повідомляв, що у Toyota Hilux 2023 з'явилася нова спортивна версія.