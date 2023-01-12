У стилі 70-х: дві моделі Toyota отримали оригінальні ретроверсії (фото)

Toyota Hiace і Raize доопрацювали в ретростилі. Мінівен і кросовер отримали хромовані бампери, нові фари та решітку радіатора.

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Компактний кросовер Toyota Raize і мінівен Toyota Hiace обзавелися оригінальними модифікаціями. Дизайн автомобілів виконаний на кшталт 70-х. Про це повідомляє сайт ательє Alpine Style.

[ + – ] Alpine Style Carica на базі Toyota Hiace

Саме ця компанія виконала тюнінг Toyota Hiace і Raize. На доопрацювання японців надихнув успіх Mitsuoka Buddy — ретроверсії кросовера Toyota RAV4. У таких авто є свої покупці.

[ + – ] Бампери мінівена виконали з хрому

Мікроавтобус Toyota Hiace назвали Alpine Style Carica. Він отримав хромовані бампери та решітку радіатора, а також чотири прямокутні фари.

Крім того, мінівен занижений і оснащений вінтажними колісними дисками. У салоні динаміки аудіосистеми доповнили світломузикою.

[ + – ] Alpine Style Havana створений на основі Toyota Raize

Доопрацьований кросовер Toyota Raize названий Alpine Style Havana. Йому теж розробили хромовану радіаторну решітку та бампери, а великі фари виконані в дусі класичного Chevrolet Suburban. Родом із 70-х і поліровані сталеві колеса.

[ + – ] Двері багажника Toyota Raize отримали оздоблення "під дерево"

Двері багажника Toyota Raize прикрасили вставкою "під дерево". Салон кросовера оброблений шкірою та замшею.

Раніше Фокус повідомляв, що кросовер Lamborghini Urus тюнінгували та перетворили на 900-сильне купе.