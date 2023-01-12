У стилі 70-х: дві моделі Toyota отримали оригінальні ретроверсії (фото)
Toyota Hiace і Raize доопрацювали в ретростилі. Мінівен і кросовер отримали хромовані бампери, нові фари та решітку радіатора.
Компактний кросовер Toyota Raize і мінівен Toyota Hiace обзавелися оригінальними модифікаціями. Дизайн автомобілів виконаний на кшталт 70-х. Про це повідомляє сайт ательє Alpine Style.
Саме ця компанія виконала тюнінг Toyota Hiace і Raize. На доопрацювання японців надихнув успіх Mitsuoka Buddy — ретроверсії кросовера Toyota RAV4. У таких авто є свої покупці.
Мікроавтобус Toyota Hiace назвали Alpine Style Carica. Він отримав хромовані бампери та решітку радіатора, а також чотири прямокутні фари.
Крім того, мінівен занижений і оснащений вінтажними колісними дисками. У салоні динаміки аудіосистеми доповнили світломузикою.
Доопрацьований кросовер Toyota Raize названий Alpine Style Havana. Йому теж розробили хромовану радіаторну решітку та бампери, а великі фари виконані в дусі класичного Chevrolet Suburban. Родом із 70-х і поліровані сталеві колеса.
Двері багажника Toyota Raize прикрасили вставкою "під дерево". Салон кросовера оброблений шкірою та замшею.
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