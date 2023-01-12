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Авто

В стиле 70-х: две модели Toyota получили оригинальные ретро-версии (фото)

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Toyota Hiace и Raize тюнинговали под старину

Toyota Hiace и Raize и доработали в ретро-стиле. Минивэн и кроссовер получили хромированные бамперы, новые фары и решетку радиатора.

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Компактный кроссовер Toyota Raize и минивэн Toyota Hiace обзавелись оригинальными модификациями. Дизайн автомобилей выполнен в духе 70-х годов. Об этом сообщает сайт ателье Alpine Style.

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Alpine Style Carica на базе Toyota Hiace

Именно эта компания выполнила тюнинг Toyota Hiace и Raize. На доработку японцев вдохновил успех Mitsuoka Buddy – ретро-версии кроссовера Toyota RAV4. У подобных авто есть свои покупатели.

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Бамперы минивэна выполнили из хрома

Микроавтобус Toyota Hiace назвали Alpine Style Carica. Он получил хромированные бамперы и решетку радиатора, а также четыре прямоугольные фары.

Кроме того, минивэн занижен и оснащен винтажными колесными дисками. В салоне динамики аудиосистемы дополнили светомузыкой.

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Alpine Style Havana создан на основе Toyota Raize

Доработанный кроссовер Toyota Raize назван Alpine Style Havana. Ему тоже разработали хромированные радиаторную решетку и бамперы, а крупные фары выполнены в духе классического Chevrolet Suburban. Родом из 70-х – и полированные стальные колеса.

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Дверь багажника Toyota Raize получила отделку "под дерево"

Дверь багажника Toyota Raize украсили вставкой "под дерево". Салон кроссовера отделан кожей и замшей.

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