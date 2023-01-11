Новое купе Lamborghini Urus стало самым быстрым в мире кроссовером (фото)

Mansory Venatus Coupe Evo C — эксклюзивная двухдверная версия Lamborghini Urus. Кроссовер оснащен 900-сильным V8 и способен развить 323 км/ч.

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У Lamborghini Urus 2023 появилась новая эксклюзивная версия. Специалисты немецкого тюнинг-ателье Mansory превратили его в мощный купе-кроссовер. Об этом сообщается на официальном сайте компании.

[ + – ] Кроссовер получил агрессивный обвес и антикрыло Фото: Mansory

В Mansory уже не первый год делают тюнинг Lamborghini Urus, но теперь спортивный кроссовер доработали более основательно. Новый проект назвали Mansory Venatus Coupe Evo C.

Кузов авто серьезно изменен: задних дверей теперь нет, а передние – удлинены на 200 мм. В добавок, у Lamborghini Urus расширены колесные арки, заменен капот, появились агрессивный карбоновый обвес, диффузор и заднее антикрыло. Стандартными являются 24-дюймовые кованные диски.

[ + – ] Салон отделан кожей и карбоном Фото: Mansory

Салон Lamborghini Urus от Mansory отделан кожей и карбоном, причем предлагаются самые экстравагантные варианты расцветки. Сзади установлены два отдельных кресла.

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Двигатель Lamborghini Urus доработали и теперь 4,0-литровый V8 твин-турбо развивает не 650, а 900 л. с. Максимальный крутящий момент составляет 1100 Нм. Автомобиль разгоняется до 100 км/ч за 2,9 с и развивает 323 км/ч — на данный момент это самый быстрый в мире кроссовер.

[ + – ] В салоне установлены четыре отдельных кресла Фото: Mansory

Всего выпустят только 8 Mansory Venatus Coupe Evo C. Стоимость авто пока не объявили, но наверняка она превысит 500 000 долларов.

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