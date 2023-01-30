Новый кроссовер Toyota раскупают как горячие пирожки: очередь за авто достигает трех лет

Новая Toyota Urban Cruiser Hyryder стоит от 14 000 долларов и невысокая цена сделала модель очень популярной. Сборочное предприятие не справляется с высоким спросом.

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Спрос на новый Toyota Urban Cruiser Hyryder превзошел ожидания. За компактным кроссовером выстроились огромные очереди. Об этом сообщает издание Autocar.

На данный момент продают по 9000 Toyota Urban Cruiser Hyryder в месяц. Сборочное предприятие в Индии не справляется с таким спросом, поэтому автомобиль придется ждать.

[ + – ] Очереди за некоторыми версиями модели достигают 2-3 лет Фото: Toyota

Меньше всего придется ждать топовых гибрида и полноприводного кроссовера стоимостью 22-23 тысячи долларов – их доставят через 3-4 месяца после заказа. В то же время, базовая переднеприводная версия ценой от 13 000 долларов пользуется гораздо большим спросом: кроссовер с автоматической КПП придется ждать более двух лет, а с механической – целых три года.

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Напомним, что Toyota Urban Cruiser Hyryder – компактный бюджетный кроссовер длиной 4,3 м и с колесной базой 2,6 м. Модель разработана совместно с Suzuki и построена на той же платформе, что и новый Suzuki Grand Vitara.

[ + – ] Кроссовер Toyota доступен в бензиновой и гибридной версиях Фото: Toyota

Кроссовер Toyota Urban Cruiser Hyryder доступен с 1,5-литровым бензиновым мотором мощностью 102 л. с., а также со 115-сильной гибридной установкой. Можно выбрать передний или полный привод.

Ранее Фокус сообщал, что компактнуый хэтчбек Toyota Yaris продали по цене Гелендвагена.