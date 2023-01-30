Новий кросовер Toyota розкуповують як гарячі пиріжки: черга за авто сягає трьох років

Нова Toyota Urban Cruiser Hyryder коштує від 14 000 доларів і невисока ціна зробила модель дуже популярною. Складальне підприємство не справляється з високим попитом.

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Попит на новий Toyota Urban Cruiser Hyryder перевершив очікування. За компактним кросовером вишикувалися величезні черги. Про це повідомляє видання Autocar.

Наразі продають по 9 000 Toyota Urban Cruiser Hyryder на місяць. Складальне підприємство в Індії не справляється з таким попитом, тому автомобіль доведеться чекати.

[ + – ] Черги за деякими версіями моделі досягають 2-3 років Фото: Toyota

Найменше доведеться чекати топових гібрида й повнопривідного кросовера вартістю 22-23 тисячі доларів — їх доставлять через 3-4 місяці після замовлення. У той же час, базова передньопривідна версія ціною від 13 000 доларів користується набагато більшим попитом: кросовер з автоматичною КПП доведеться чекати понад два роки, а з механічною — аж три роки.

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Нагадаємо, що Toyota Urban Cruiser Hyryder — компактний бюджетний кросовер довжиною 4,3 м та з колісною базою 2,6 м. Модель розроблена спільно із Suzuki та побудована на тій же платформі, що й новий Suzuki Grand Vitara.

[ + – ] Кросовер Toyota доступний у бензиновій і гібридній версіях Фото: Toyota

Кросовер Toyota Urban Cruiser Hyryder доступний з 1,5-літровим бензиновим двигуном потужністю 102 к. с., а також зі 115-сильною гібридною установкою. Можна вибрати передній або повний привод.

Раніше Фокус повідомляв, що компактний хетчбек Toyota Yaris продали за ціною Ґелендваґена.