Повернення легенди: новий Suzuki Grand Vitara надходить у продаж по всьому світу (фото)
Suzuki Grand Vitara відродили у форматі компактного кросовера вартістю від 13 750 доларів. Модель дуже оснащена і запропонована в бензиновій та гібридній версіях.
Новий Suzuki Grand Vitara виходить на світовий ринок. Відроджену модель продаватимуть у більш ніж 60 країнах світу. Про це повідомляє офіційний сайт японської марки.
Suzuki Grand Vitara відродили минулого року у форматі компактного та недорогого кросовера. Донедавна модель продавалася лише в Індії (саме там її випускають) і там за кілька місяців розійшлася тиражем у 23 000 екземплярів.
На першому етапі кросовер Suzuki продаватимуть у сусідніх з Індією країнах та в Латинській Америці, а потім географію моделі розширять. Ціна Suzuki Grand Vitara складає від 13 750 до 24 000 доларів.
Новий Suzuki Grand Vitara 2023 – подробиці відродженого кросовера
Відроджений Suzuki Grand Vitara – компактний кросовер, розроблений на платформі Toyota Hyryder. Дизайн авто виконаний у новому фірмовому стилі — з роздутими колісними арками, широкими решітками радіатора та "двоповерховими" діодними фарами.
Розміри Suzuki Grand Vitara 2023:
- Довжина — 4345мм
- Ширина — 1795 мм
- Висота — 1645 мм
- Колісна база — 2600 мм
Салон Suzuki Grand Vitara декорований штучною шкірою. У задніх сидінь регулюється кут нахилу спинок.
Топові версії моделі отримали віртуальну панель приладів, 9-дюймовий тачскрін та проєкцію на лобове скло. Також комплектація Suzuki Grand Vitara включає безключовий доступ, клімат-контроль, круїз-контроль, панорамний дах, камери кругового огляду, вентиляцію сидінь.Важливо
Характеристики Suzuki Grand Vitara 2023
Базовий кросовер оснащують 1,5-літровим бензиновим двигуном на 102 к. с. з 48-вольтною "м'якою" гібридною установкою. Він витрачає 4,7 л/100 км із переднім приводом та 5,1 л/100 км — з повним. На вибір запропоновані 6-ступінчаста механічна КПП та варіатор.
Доступний і повноцінний 116-сильний гібрид з 1,5-літровою четвіркою та електромотором. Такий Suzuki Grand Vitara комплектується варіатором, а його витрата палива становить 3,5 л/100 км.
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