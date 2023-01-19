Повернення легенди: новий Suzuki Grand Vitara надходить у продаж по всьому світу (фото)

Suzuki Grand Vitara відродили у форматі компактного кросовера вартістю від 13 750 доларів. Модель дуже оснащена і запропонована в бензиновій та гібридній версіях.

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Новий Suzuki Grand Vitara виходить на світовий ринок. Відроджену модель продаватимуть у більш ніж 60 країнах світу. Про це повідомляє офіційний сайт японської марки.

[ + – ] Модель планують продавати у більш ніж 60 країнах світу Фото: Suzuki

Suzuki Grand Vitara відродили минулого року у форматі компактного та недорогого кросовера. Донедавна модель продавалася лише в Індії (саме там її випускають) і там за кілька місяців розійшлася тиражем у 23 000 екземплярів.

На першому етапі кросовер Suzuki продаватимуть у сусідніх з Індією країнах та в Латинській Америці, а потім географію моделі розширять. Ціна Suzuki Grand Vitara складає від 13 750 до 24 000 доларів.

[ + – ] Кросовер коштує від 13 750 доларів Фото: Suzuki

Новий Suzuki Grand Vitara 2023 – подробиці відродженого кросовера

Відроджений Suzuki Grand Vitara – компактний кросовер, розроблений на платформі Toyota Hyryder. Дизайн авто виконаний у новому фірмовому стилі — з роздутими колісними арками, широкими решітками радіатора та "двоповерховими" діодними фарами.

[ + – ] Модель доступна в бензиновій та гібридній версіях Фото: Suzuki

Розміри Suzuki Grand Vitara 2023:

Довжина — 4345мм

Ширина — 1795 мм

Висота — 1645 мм

Колісна база — 2600 мм

Салон Suzuki Grand Vitara декорований штучною шкірою. У задніх сидінь регулюється кут нахилу спинок.

[ + – ] Топова версія отримала віртуальну панель приладів та 9-дюймовий тачскрін Фото: Suzuki

Топові версії моделі отримали віртуальну панель приладів, 9-дюймовий тачскрін та проєкцію на лобове скло. Також комплектація Suzuki Grand Vitara включає безключовий доступ, клімат-контроль, круїз-контроль, панорамний дах, камери кругового огляду, вентиляцію сидінь.

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Характеристики Suzuki Grand Vitara 2023

Базовий кросовер оснащують 1,5-літровим бензиновим двигуном на 102 к. с. з 48-вольтною "м'якою" гібридною установкою. Він витрачає 4,7 л/100 км із переднім приводом та 5,1 л/100 км — з повним. На вибір запропоновані 6-ступінчаста механічна КПП та варіатор.

[ + – ] Передні сидіння можна доповнити вентиляцією Фото: Suzuki

Доступний і повноцінний 116-сильний гібрид з 1,5-літровою четвіркою та електромотором. Такий Suzuki Grand Vitara комплектується варіатором, а його витрата палива становить 3,5 л/100 км.

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