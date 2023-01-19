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Повернення легенди: новий Suzuki Grand Vitara надходить у продаж по всьому світу (фото)

Новий Suzuki Grand Vitara, Suzuki Grand Vitara, Suzuki Grand Vitara 2023, кросовер Suzuki
Фото: Suzuki | Suzuki Grand Vitara став компактним кросовером

Suzuki Grand Vitara відродили у форматі компактного кросовера вартістю від 13 750 доларів. Модель дуже оснащена і запропонована в бензиновій та гібридній версіях.

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Новий Suzuki Grand Vitara виходить на світовий ринок. Відроджену модель продаватимуть у більш ніж 60 країнах світу. Про це повідомляє офіційний сайт японської марки.

Новий Suzuki Grand Vitara, Suzuki Grand Vitara, Suzuki Grand Vitara 2023, кросовер Suzuki Fullscreen
Модель планують продавати у більш ніж 60 країнах світу
Фото: Suzuki

Suzuki Grand Vitara відродили минулого року у форматі компактного та недорогого кросовера. Донедавна модель продавалася лише в Індії (саме там її випускають) і там за кілька місяців розійшлася тиражем у 23 000 екземплярів.

На першому етапі кросовер Suzuki продаватимуть у сусідніх з Індією країнах та в Латинській Америці, а потім географію моделі розширять. Ціна Suzuki Grand Vitara складає від 13 750 до 24 000 доларів.

Новий Suzuki Grand Vitara, Suzuki Grand Vitara, Suzuki Grand Vitara 2023, кросовер Suzuki Fullscreen
Кросовер коштує від 13 750 доларів
Фото: Suzuki

Новий Suzuki Grand Vitara 2023 – подробиці відродженого кросовера

Відроджений Suzuki Grand Vitara – компактний кросовер, розроблений на платформі Toyota Hyryder. Дизайн авто виконаний у новому фірмовому стилі — з роздутими колісними арками, широкими решітками радіатора та "двоповерховими" діодними фарами.

Новий Suzuki Grand Vitara, Suzuki Grand Vitara, Suzuki Grand Vitara 2023, кросовер Suzuki Fullscreen
Модель доступна в бензиновій та гібридній версіях
Фото: Suzuki

Розміри Suzuki Grand Vitara 2023:

  • Довжина — 4345мм
  • Ширина — 1795 мм
  • Висота — 1645 мм
  • Колісна база — 2600 мм

Салон Suzuki Grand Vitara декорований штучною шкірою. У задніх сидінь регулюється кут нахилу спинок.

Новий Suzuki Grand Vitara, Suzuki Grand Vitara, Suzuki Grand Vitara 2023, кросовер Suzuki Fullscreen
Топова версія отримала віртуальну панель приладів та 9-дюймовий тачскрін
Фото: Suzuki

Топові версії моделі отримали віртуальну панель приладів, 9-дюймовий тачскрін та проєкцію на лобове скло. Також комплектація Suzuki Grand Vitara включає безключовий доступ, клімат-контроль, круїз-контроль, панорамний дах, камери кругового огляду, вентиляцію сидінь.

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Характеристики Suzuki Grand Vitara 2023

Базовий кросовер оснащують 1,5-літровим бензиновим двигуном на 102 к. с. з 48-вольтною "м'якою" гібридною установкою. Він витрачає 4,7 л/100 км із переднім приводом та 5,1 л/100 км — з повним. На вибір запропоновані 6-ступінчаста механічна КПП та варіатор.

Новий Suzuki Grand Vitara, Suzuki Grand Vitara, Suzuki Grand Vitara 2023, кросовер Suzuki Fullscreen
Передні сидіння можна доповнити вентиляцією
Фото: Suzuki

Доступний і повноцінний 116-сильний гібрид з 1,5-літровою четвіркою та електромотором. Такий Suzuki Grand Vitara комплектується варіатором, а його витрата палива становить 3,5 л/100 км.

Раніше Фокус повідомляв, що Suzuki Jimny отримав подовжену сімейну версію.

Також ми писали, що Suzuki створили найдоступніший у світі купе-кросовер.