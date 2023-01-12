П'ять дверей та великий багажник: представлений подовжений Suzuki Jimny для родини (фото)

П'ятидверний Suzuki Jimny подовжили на 34 см. Це дозволило зробити позашляховик просторішим і збільшити його багажник.

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Лінійку Suzuki Jimny 2023 поповнила довгоочікувана п'ятидверна версія. Компактний сімейний позашляховик презентували на виставці Auto Expo у Нью-Делі. Про це повідомляє офіційний сайт японської марки.

[ + – ] П'ятидверний Suzuki Jimny надійде у продаж із травня Фото: Suzuki

Новий Suzuki Jimny 5 door випускатимуть в Індії і там він надійде в продаж уже з травня. На європейський ринок модель має вийти до кінця поточного року.

Подовжений Suzuki Jimny зберігає знайомий незграбний дизайн і відрізняється від короткого побратима лише додатковою парою дверей та вузькими віконцями. Він приблизно на 34 см довший за стандартну модель.

[ + – ] Позашляховик буде доступний у бензиновій та гібридній версіях Фото: Suzuki

Розміри Suzuki Jimny 5 door:

Довжина – 3985 мм

Ширина – 1645 мм

Висота – 1720 мм

Колісна база – 2590 мм

[ + – ] У салоні з'явився 9,0-дюймовий тачскрін. Фото: Suzuki

Звичайно, п'ятидверна модель стала просторішою всередині, але залишається чотиримісною, адже задній диван авто вузький. Також збільшено багажник Suzuki Jimny. Ще одна новація в салоні — покращена мультимедійна система з 9-дюймовим тачскріном.

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В Індії новий Suzuki Jimny, як і раніше, оснащуватимуть 1,5-літровим 105-сильним бензиновим мотором, проте для Європи його доповнять "м'якою" гібридною установкою від нового Suzuki Grand Vitara (це підніме потужність до 116 к. с.).

[ + – ] Багажник позашляховика збільшений Фото: Suzuki

На вибір запропонують 5-ступінчасту механічну та 4-ступінчасту автоматичну КПП. Усі версії отримають повний привід зі зниженою передачею.

Раніше Фокус повідомляв, що Suzuki розсекретили свій перший електромобіль.

Також ми писали, що Suzuki Jimny тюнінгували в дусі старого Гелендвагена.