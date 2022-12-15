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Самый большой кроссовер Lexus рассекретили до премьеры (фото)

Lexus TX, новый Lexus, новый Lexus TX, Lexus TX 2023, кроссовер Lexus
Фото: BestCarWeb | Новый кроссовер Lexus презентуют весной 2023 года

Новый кроссовер Lexus построят на базе Toyota Grand Highlander и предложат в версиях на 7 и 8 мест. Модель будут выпускать в бензиновых и гибридных модификациях.

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Lexus работает над новым семейным кроссовером. Модель должны презентовать в апреле 2023 года и она придет на смену семиместному Lexus RX L. Об этом сообщает японский сайт BestCarWeb.

Lexus TX, новый Lexus, новый Lexus TX, Lexus TX 2023, кроссовер Lexus Fullscreen
Модель станет роскошной альтернативой Toyota Grand Highlander
Фото: BestCarWeb

Большой кроссовер Lexus назовут TX или LT. Модель займет нишу между пятиместным кроссовером Lexus RX и рамным внедорожником LX, а ключевым для нее станет североамериканский рынок. По сути, это будет роскошный собрат нового Toyota Grand Highlander, ведь кроссовер будет использовать ту же платформу TNGA-K и агрегаты этой модели.

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Судя по рендерам, у авто мускулистые расширенные боковины и новая версия фирменной веретенообразной решетки радиатора. Фонари растянуты на всю ширину кузова. В общем, кроссовер очень напоминает Toyota Highlander в профиль, но обрел черты современного стиля Lexus.

Новый Lexus будет достигать не менее 5 м в длину, что сделает его очень просторным внутри. На выбор предложат модификации на 7 и 8 мест.

Lexus TX, новый Lexus, новый Lexus TX, Lexus TX 2023, кроссовер Lexus Fullscreen
Кроссовер будет доступен в бензиновых и гибридных версиях
Фото: BestCarWeb

По предварительным данным, кроссовер Lexus TX будет доступен с 2,4-литровым бензиновым турбомотором на 275 л. с. и гибридными установками мощностью 245 и 367 л. с. Ожидаются варианты с передним и полным приводом.

Ранее Фокус сообщал, что новый Lexus RX 2022 получил оригинальный заводской тюнинг.

Также мы писали, что рассекречен компактный кроссовер Toyota C-HR второго поколения.