Самый большой кроссовер Lexus рассекретили до премьеры (фото)

Новый кроссовер Lexus построят на базе Toyota Grand Highlander и предложат в версиях на 7 и 8 мест. Модель будут выпускать в бензиновых и гибридных модификациях.

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Lexus работает над новым семейным кроссовером. Модель должны презентовать в апреле 2023 года и она придет на смену семиместному Lexus RX L. Об этом сообщает японский сайт BestCarWeb.

[ + – ] Модель станет роскошной альтернативой Toyota Grand Highlander Фото: BestCarWeb

Большой кроссовер Lexus назовут TX или LT. Модель займет нишу между пятиместным кроссовером Lexus RX и рамным внедорожником LX, а ключевым для нее станет североамериканский рынок. По сути, это будет роскошный собрат нового Toyota Grand Highlander, ведь кроссовер будет использовать ту же платформу TNGA-K и агрегаты этой модели.

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Судя по рендерам, у авто мускулистые расширенные боковины и новая версия фирменной веретенообразной решетки радиатора. Фонари растянуты на всю ширину кузова. В общем, кроссовер очень напоминает Toyota Highlander в профиль, но обрел черты современного стиля Lexus.

Новый Lexus будет достигать не менее 5 м в длину, что сделает его очень просторным внутри. На выбор предложат модификации на 7 и 8 мест.

[ + – ] Кроссовер будет доступен в бензиновых и гибридных версиях Фото: BestCarWeb

По предварительным данным, кроссовер Lexus TX будет доступен с 2,4-литровым бензиновым турбомотором на 275 л. с. и гибридными установками мощностью 245 и 367 л. с. Ожидаются варианты с передним и полным приводом.

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