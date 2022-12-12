Нестандартный тюнинг: старые внедорожники Toyota превращают в современные Lexus (видео)

Toyota Fortuner делают похожими на роскошные Lexus. Внедорожники получают веретенообразную решетку радиатора, а их салон перешивают дорогой кожей.

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Toyota Fortuner предыдущего поколения стал основой для интересного тюнинг-проекта. Старые рамные внедорожники превращают в Lexus GX. Об этом сообщает сайт Carscoops.

[ + – ] Сзади обновлены фонари

Тюнинг Toyota Fortuner 2004-2015 годов выполняет индийское ателье Autorounders, причем выпуск таких автомобилей уже поставлен на поток. Предложены несколько уровней доработки.

[ + – ] Салон перетянут дорогой кожей

Внедорожник получает веретенообразную решетку радиатора Lexus (доступны два варианта его дизайна), а также новые бамперы, фары и фонари. Также можно выбрать один из нескольких видов аэродинамического обвеса.

Важно

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Салон Toyota Fortuner перетягивают дорогой кожей. Внедорожник получает руль от более нового Fortuner второго поколения, а также современную мультимедийную систему с Android Auto. Комплектацию пополнили камеры кругового обзора и мониторы для задних пассажиров.

Двигатели Toyota Fortuner остаются прежними, их не дорабатывают. Напомним, внедорожник оснащали бензиновыми моторами объемом 2,7 л (160 л. с.) и 4,0 л (235 л. с.), а также турбодизелями объемом 2,5 л (144 л. с.) и 3,0 л (163 л. с.).

Ранее Фокус сообщал, что в Италии тюнинг-ателье превратило миниатюрный Suzuki Jimny в оригинальный пикап.