Нестандартний тюнінг: старі позашляховики Toyota перетворюють на сучасні Lexus (відео)
Toyota Fortuner роблять схожими на розкішні Lexus. Позашляховики отримують веретеноподібну решітку радіатора, а їхній салон перешивають дорогою шкірою.
Toyota Fortuner попереднього покоління стала основою для цікавого тюнінг-проєкту. Старі рамні позашляховики перетворюють на Lexus GX. Про це повідомляє сайт Carscoops.
Тюнінг Toyota Fortuner 2004-2015 років виконує індійське ательє Autorounders, до того ж випуск таких автомобілів уже поставлено на потік. Запропоновано декілька рівнів доопрацювання.
Позашляховик отримує веретеноподібну решітку радіатора Lexus (доступні два варіанти її дизайну), а також нові бампери, фари та ліхтарі. Також можна вибрати один із кількох видів аеродинамічного обвісу.
Салон Toyota Fortuner перетягують дорогою шкірою. Позашляховик отримує кермо від нового Fortuner другого покоління, а також сучасну мультимедійну систему з Android Auto. Комплектацію поповнили камери кругового огляду та монітори для задніх пасажирів.
Двигуни Toyota Fortuner залишаються незмінними, їх не допрацьовують. Нагадаємо, позашляховик оснащували бензиновими моторами об'ємом 2,7 л (160 к.с.) і 4,0 л (235 к.с.), а також турбодизелями об'ємом 2,5 л (144 к.с.) і 3,0 л (163 к.с.).
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