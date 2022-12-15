Найбільший кросовер Lexus розсекретили до прем'єри (фото)
Новий кросовер Lexus збудують на базі Toyota Grand Highlander і запропонують у версіях на 7 та 8 місць. Модель випускатимуть у бензинових та гібридних модифікаціях.
Lexus працює над новим сімейним кросовером. Модель мають презентувати у квітні 2023 року і вона прийде на зміну семимісцевому Lexus RX L. Про це повідомляє японський сайт BestCarWeb.
Великий кросовер Lexus назвуть TX чи LT. Модель займе нішу між п'ятимісним кросовером Lexus RX та рамним позашляховиком LX, а ключовим для неї стане північноамериканський ринок. По суті, це буде розкішний побратим нового Toyota Grand Highlander, адже кросовер використовуватиме ту ж платформу TNGA-K та агрегати цієї моделі.Важливо
Судячи з рендерів, у авто мускулисті розширені боковини і нова версія фірмової веретеноподібної решітки радіатора. Ліхтарі розтягнуті на всю ширину кузова. Загалом, кросовер дуже нагадує Toyota Highlander у профілі, але набув рис сучасного стилю Lexus.
Новий Lexus досягатиме не менше 5 м у довжину, що зробить його дуже просторим усередині. На вибір запропонують модифікації на 7 та 8 місць.
За попередніми даними, кросовер Lexus TX буде доступний із 2,4-літровим бензиновим турбомотором на 275 к. с. та гібридними установками потужністю 245 та 367 к. с. Очікуються варіанти з переднім та повним приводом.
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