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Найбільший кросовер Lexus розсекретили до прем'єри (фото)

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Фото: BestCarWeb | Новий кросовер Lexus презентують навесні 2023 року

Новий кросовер Lexus збудують на базі Toyota Grand Highlander і запропонують у версіях на 7 та 8 місць. Модель випускатимуть у бензинових та гібридних модифікаціях.

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Lexus працює над новим сімейним кросовером. Модель мають презентувати у квітні 2023 року і вона прийде на зміну семимісцевому Lexus RX L. Про це повідомляє японський сайт BestCarWeb.

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Модель стане розкішною альтернативою Toyota Grand Highlander
Фото: BestCarWeb

Великий кросовер Lexus назвуть TX чи LT. Модель займе нішу між п'ятимісним кросовером Lexus RX та рамним позашляховиком LX, а ключовим для неї стане північноамериканський ринок. По суті, це буде розкішний побратим нового Toyota Grand Highlander, адже кросовер використовуватиме ту ж платформу TNGA-K та агрегати цієї моделі.

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Судячи з рендерів, у авто мускулисті розширені боковини і нова версія фірмової веретеноподібної решітки радіатора. Ліхтарі розтягнуті на всю ширину кузова. Загалом, кросовер дуже нагадує Toyota Highlander у профілі, але набув рис сучасного стилю Lexus.

Новий Lexus досягатиме не менше 5 м у довжину, що зробить його дуже просторим усередині. На вибір запропонують модифікації на 7 та 8 місць.

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Кросовер буде доступний у бензинових та гібридних версіях
Фото: BestCarWeb

За попередніми даними, кросовер Lexus TX буде доступний із 2,4-літровим бензиновим турбомотором на 275 к. с. та гібридними установками потужністю 245 та 367 к. с. Очікуються варіанти з переднім та повним приводом.

Раніше Фокус повідомляв, що новий Lexus RX 2022 отримав оригінальний заводський тюнінг.

Також ми писали, що розсекречений компактний кросовер Toyota C-HR другого покоління.