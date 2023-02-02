В Украине появился новый экономичный кроссовер Toyota Corolla (фото)

Toyota Corolla Cross занимает нишу между моделями Yaris Cross и RAV4. Кроссовер предложен исключительно в гибридной версии и расходует 4,3 л на 100 км.

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На украинский рынок вышла новая Toyota Corolla Cross. Компактный кроссовер С-класса уже привезли в нашу страну. Об этом сообщает официальный сайт японской марки.

[ + – ] Модель построена на платформе Toyota Corolla Фото: toyota.com.ua

Кроссовер Toyota Corolla занимает нишу между компактной Toyota Yaris Cross и популярной RAV4. Авто достигает 4435 мм в длину при колесной базе в 2640 мм. Название намекает, что в его основе лежит платформа модели Corolla.

У авто сдержанный дизайн с широкой решеткой радиатора, продолговатыми диодными фарами и профилированными боковинами. В салоне в базовой версии предусмотрена цифровая панель приборов. Объем багажника составляет 403-1321 л.

[ + – ] Базовое оснащение включает цифровую панель приборов Фото: toyota.com.ua

Новая Toyota Corolla Cross в Украине доступна исключительно в гибридном исполнении. Бензиновая 2,0-литровая четверка и электромотор суммарно развивают 197 л. с. Кроссовер разгоняется до 100 км/ч за 7,6 с и развивает 180 км/ч, а средний расход топлива составляет 4,3 л/100 км.

[ + – ] В топовой версии салон отделан кожей Фото: toyota.com.ua

Купить Toyota Corolla Cross можно по цене от 1 306 100 гривен. Базовая версия Live весьма богато оснащена – 17-дюймовые диски, двухзонный климат-контроль, датчики света и дождя, камера заднего вида, подогрев сидений, руля и лобового стекла.

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Также предусмотрен комплекс систем безопасности Toyota Safety Sense – адаптивный круиз-контроль, автоматическое торможение, удержание в полосе, распознавание дорожных знаков и управление светом фар.

[ + – ] Кроссовер Toyota доступен только в гибридной версии Фото: toyota.com.ua

Топовый вариант Premium (от 1 507 750 гривен) добавляет бесключевой доступ, кожаный салон, панорамную крышу, парковочный автопилот, беспроводную зарядку для смартфонов, контроль "слепых" зон, электроприводы кресла водителя и двери багажника.

Ранее Фокус сообщал, что на базе Toyota Corolla создали гибридный универсал Suzuki.

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