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Авто

В Украине появился новый экономичный кроссовер Toyota Corolla (фото)

Toyota Corolla Cross, новая Toyota Corolla Cross, кроссовер Toyota Corolla, кроссовер Toyota, гибрид Toyota
Фото: toyota.com.ua | Toyota Corolla Cross — новый кроссовер С-класса

Toyota Corolla Cross занимает нишу между моделями Yaris Cross и RAV4. Кроссовер предложен исключительно в гибридной версии и расходует 4,3 л на 100 км.

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На украинский рынок вышла новая Toyota Corolla Cross. Компактный кроссовер С-класса уже привезли в нашу страну. Об этом сообщает официальный сайт японской марки.

Toyota Corolla Cross, новая Toyota Corolla Cross, кроссовер Toyota Corolla, кроссовер Toyota, гибрид Toyota Fullscreen
Модель построена на платформе Toyota Corolla
Фото: toyota.com.ua

Кроссовер Toyota Corolla занимает нишу между компактной Toyota Yaris Cross и популярной RAV4. Авто достигает 4435 мм в длину при колесной базе в 2640 мм. Название намекает, что в его основе лежит платформа модели Corolla.

У авто сдержанный дизайн с широкой решеткой радиатора, продолговатыми диодными фарами и профилированными боковинами. В салоне в базовой версии предусмотрена цифровая панель приборов. Объем багажника составляет 403-1321 л.

Toyota Corolla Cross, новая Toyota Corolla Cross, кроссовер Toyota Corolla, кроссовер Toyota, гибрид Toyota Fullscreen
Базовое оснащение включает цифровую панель приборов
Фото: toyota.com.ua

Новая Toyota Corolla Cross в Украине доступна исключительно в гибридном исполнении. Бензиновая 2,0-литровая четверка и электромотор суммарно развивают 197 л. с. Кроссовер разгоняется до 100 км/ч за 7,6 с и развивает 180 км/ч, а средний расход топлива составляет 4,3 л/100 км.

Toyota Corolla Cross, новая Toyota Corolla Cross, кроссовер Toyota Corolla, кроссовер Toyota, гибрид Toyota Fullscreen
В топовой версии салон отделан кожей
Фото: toyota.com.ua

Купить Toyota Corolla Cross можно по цене от 1 306 100 гривен. Базовая версия Live весьма богато оснащена – 17-дюймовые диски, двухзонный климат-контроль, датчики света и дождя, камера заднего вида, подогрев сидений, руля и лобового стекла.

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Также предусмотрен комплекс систем безопасности Toyota Safety Sense – адаптивный круиз-контроль, автоматическое торможение, удержание в полосе, распознавание дорожных знаков и управление светом фар.

Toyota Corolla Cross, новая Toyota Corolla Cross, кроссовер Toyota Corolla, кроссовер Toyota, гибрид Toyota Fullscreen
Кроссовер Toyota доступен только в гибридной версии
Фото: toyota.com.ua

Топовый вариант Premium (от 1 507 750 гривен) добавляет бесключевой доступ, кожаный салон, панорамную крышу, парковочный автопилот, беспроводную зарядку для смартфонов, контроль "слепых" зон, электроприводы кресла водителя и двери багажника.

Ранее Фокус сообщал, что на базе Toyota Corolla создали гибридный универсал Suzuki.

Также мы писали, что на украинский рынок вышел первый премиальный кроссовер Mazda.