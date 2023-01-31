Toyota Prius вперше отримає спортивну версію: зображення та подробиці

Гібрид Toyota Prius 2023 доопрацюють у знаменитому підрозділі Gazoo Racing. Хетчбек отримає збільшення в потужності і переналаштовану підвіску.

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Toyota Prius вперше з'явиться потужний заряджений варіант. Спортивний гібрид мають представити наприкінці нинішнього чи на початку 2024 року. Про це стало відомо японському сайту BestCarWeb.

Заводський тюнінг Toyota Prius 2023 виконають у знаменитому спортивному підрозділі Gazoo Racing. Найімовірніше, нову модифікацію назвуть Prius GRMN — за аналогією із зарядженим варіантом Toyota Yaris.

[ + – ] Хетчбек отримає обвіс, спойлер і збільшені колісні диски Фото: BestCarWeb

Відомо, що нова Toyota Prius GRMN буде плагіном гібридом. У стандартній модифікації її силова установка з 2,0-літровою бензиновою четвіркою та парою електромоторів розвиває 223 к. с., але спортивний варіант буде сильнішим.

За однією версією, доопрацюють цю гібридну установку, за іншою — оснастять Prius 2,5-літровим двигуном та електромоторами від Toyota RAV4 Prime. І тут потужність досягне 306 к. с. та гібрид буде повнопривідним. Розгін до 100 км/год займе близько 6 с, а запас ходу на електротязі становитиме близько 90 км.

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Крім того, доопрацюють підвіску авто та посилять жорсткість кузова. Дізнатися Toyota Prius GRMN можна буде за обвісом, агресивнішою передньою частиною, спойлером і збільшеними колісними дисками. Також змінять оздоблення салону та встановлять спортивні крісла.

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