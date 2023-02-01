Вісім місць і понад 300 сил: презентовано флагманський кросовер Mazda CX-90 (відео)

Mazda CX-90 — найбільший і найпотужніший кросовер японської марки. Преміальна модель запропонована в бензиновій і гібридній версіях.

Related video

У США дебютувала нова Mazda CX-90. Сімейний кросовер стане новим флагманом марки та змінить модель CX-9. Авто презентував онлайн на YouТube-каналі Mazda відомий японський актор Хіроюкі Санада.

[ + – ] Кросовер відрізняється солідним дизайном Фото: Mazda

Дизайн Mazda CX-90 2024

Mazda CX-90 — великий кросовер довжиною понад 5 м і шириною 2 м. Авто здається соліднішим за попередника, але зберігає фірмові риси дизайну марки на зразок довгого капота або широкої решітки радіатора. А ось компактні діодні фари й тоненькі ліхтарі — деталі нового стилю Mazda.

[ + – ] Довжина кросовера перевищує 5 метрів Фото: Mazda

Як і Mazda CX-60, модель є представником нової родини кросоверів японської марки. З ними Mazda йде в преміум-сегмент. Автомобілі побудували на абсолютно новій платформі з поздовжнім розташуванням двигуна та задньопривідною архітектурою.

Важливо

Mazda показала недорогий гібридний кросовер із витратою палива 1 літр на 100 км (фото)

Салон і комплектація Mazda CX-90

Оскільки нова Mazda CX-90 позиціонується як преміальна модель, то матеріали внутрішнього оздоблення покращені. У топових версіях використовуються дорога шкіра Nappa, дерево та хром. Модель доступна у виконанні на 7 і 8 місць, до того ж на всіх трьох рядах сидінь є USB-порти й вентиляційні дефлектори.

[ + – ] В обробці салону використали шкіру Nappa й дерево Фото: Mazda

Кросовер Mazda CX-90 отримав віртуальну панель приладів, проєкцію на лобове скло та 12,3-дюймовий тачскрин. Комплектація моделі розширена та включає роздільний клімат-контроль, камеру заднього виду, електроприводи крісел і дверей багажника. Також передбачені адаптивний круїз-контроль, системи автоматичного гальмування, утримання в смузі, контролю сліпих зон і втоми водія.

[ + – ] Кросовер запропонований у бензиновій і гібридній версіях потужністю понад 300 к.с. Фото: Mazda

Характеристики Mazda CX-90 2024

Нова Mazda CX-90 — найпотужніша модель в історії японської марки. Вона доступна у двох версіях. Бензинова 3,3-літрова турбошістка з 48-вольтною "м'якою" гібридною установкою розвиває 340 к.с.

Альтернатива — плаг-ін гібрид Mazda CX-90 з 2,5-літровою четвіркою та електромотором загальною потужністю 328 к с. Такий кросовер зможе проїхати близько 60 км на електротязі. Всі CX-90 отримають 8-ступінчасту автоматичну КПП та повний привід із векторизацією тяги.

Раніше Фокус повідомляв, що Renault Espace нового покоління стане семимісним кросовером.

Також ми писали, що на українському ринку з'явився новий флагманський кросовер Opel.