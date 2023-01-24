Великі зміни: новий Renault Espace 2023 стане сімейним кросовером (відео)

До 40-річного ювілею Renault Espace кардинально перероблять і перетворять на семимісний кросовер. Модель буде доступна в бензинових та гібридних версіях.

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Опубліковано перші тизери Renault Espace шостого покоління. Нова модель дебютує вже цієї весни і радикально зміниться — стане кросовером. Про це повідомляє офіційний сайт французької марки.

Перший Renault Espace 1984 стояв біля витоків сегмента мінівенів, проте зараз подібні моделі не мають попиту. Сімейні покупці віддають перевагу кросоверам і до 40-річного ювілею вирішили створити абсолютно інший Espace на платформі CMF-CD.

[ + – ] Довжина кросовера становитиме близько 4,7 м Фото: Renault

Основою для новинки стане кросовер Renault Austral — по суті, Espace буде подовженою його версією. На тизерах видно, що у двох моделей однакові ліхтарі.

Раніше новий Renault Espace бачили у камуфляжі під час тестів, а ще до інтернету потрапили його рендери. Від Austral він відрізняється лише дизайном задньої частини.

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Кросовер Renault Espace буде довшим за Austral приблизно на 20 см (4,7 м), а його колісну базу збільшать на 7 см (до 2,74 м). Це дозволить встановити в салоні третій ряд сидінь, але він буде розрахований на дітей.

Renault Espace 2023 будуть оснащувати бензиновими моторами об'ємом 1,2 л (130 к. с.) та 1,3 л (140 і 160 к. с.), а флагманом стане 200-сильний гібрид з витратою палива менш як 5 л на 100 км. Покупцям запропонують 6-ступінчасту механічну КПП та варіатор, а ось привід буде лише переднім.

Espace — не єдиний мінівен французької марки, який перетвориться на кросовер. Така ж доля чекає і на новий Renault Scenic.

Також Фокус повідомляв, що компактний кросовер Renault Captur пройде ґрунтовну модернізацію.