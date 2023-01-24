Большие перемены: новый Renault Espace 2023 станет семейным кроссовером (видео)

К 40-летнему юбилею Renault Espace кардинально переделают и превратят в семиместный кроссовер. Модель будет доступна в бензиновых и и гибридных версиях.

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Опубликованы первые тизеры Renault Espace шестого поколения. Новая модель дебютирует уже нынешней весной и радикально изменится – станет кроссовером. Об этом сообщает официальный сайт французской марки.

Первый Renault Espace 1984 года стоял у истоков сегмента минивэнов, однако сейчас подобные модели не пользуются спросом. Семейные покупатели предпочитают кроссоверы и к 40-летнему юбилею решили создать абсолютно другой Espace на платформе CMF-CD.

[ + – ] Длина кроссовера составит около 4,7 м Фото: Renault

Основой для новинки станет кроссовер Renault Austral — по сути, Espace будет удлиненной его версией. На тизерах видно, что у двух моделей одинаковые фонари.

Ранее новый Renault Espace видели в камуфляже во время тестов, а еще в интернет попали его рендеры. От Austral он отличается только дизайном задней части.

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Кроссовер Renault Espace будет длиннее Austral примерно на 20 см (4,7 м), а его колесную базу увеличат на 7 см (до 2,74 м). Это позволит установить в салоне третий ряд сидений, но он будет рассчитан на детей.

Renault Espace 2023 будут оснащать бензиновыми моторами объемом 1,2 л (130 л. с.) и 1,3 л (140 и 160 л. с.), а флагманом станет 200-сильный гибрид с расходом топлива менее 5 л на 100 км. Покупателям предложат 6-ступенчатую механическую КПП и вариатор, а вот привод будет только передним.

Espace — не единственный минивэн французской марки, который превратится в кроссовер. Такая же судьба ждет и новый Renault Scenic.

Также Фокус сообщал, что компактный кроссовер Renault Captur пройдет основательную модернизацию.