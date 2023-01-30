В Україну привезли новий флагманський кросовер Opel: подробиці та ціни (фото)

Opel Grandland змінився зовні й отримав новий салон, а його комплектацію розширили. Кросовер запропонований у бензинових і дизельній версіях.

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В Україну приїхав новий Opel Grandland 2023. Найбільший кросовер німецької марки пройшов модернізацію. Про це повідомляє офіційний сайт Opel в Україні.

Новий Opel Grandland впізнається, перш за все, за зміненою передньою частиною фірмової стилістики Opel Vizor. Замість решітки радіатора встановлено чорну панель, змінено і фари (вони діодні в базовій версії).

[ + – ] Передня частина авто виконана у новому фірмовому стилі Фото: Opel

Салон Opel Grandland також зазнав змін — на передній панелі тепер встановлені два великі дисплеї. Крім того, встановлені більш комфортні передні сидіння.

Комплектацію Opel Grandland 2023 розширено. Базова версія GL вартістю від 907 300 гривень отримала двозонний клімат-контроль, круїз-контроль, парктронік, підігрів сидінь і керма. Також передбачені системи автоматичного гальмування, утримання у смузі, розпізнавання дорожніх знаків і контролю втоми водія.

[ + – ] Кросовер запропонований у бензинових і дизельній версіях Фото: Opel

Топовий варіант GS Pack (від 1 327 900 гривень) отримав шкіряний салон, матричні фари, камери кругового огляду, паркувальний автопілот, електропривід крісла водія.

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Кросовер Opel Grandland в Україні доступний з трьома різними двигунами та типами трансмісії:

1,2 л бензин турбо, 130 к. с., 6-ступінчаста механічна КПП;

1,6 л бензин турбо, 165 к. с., 6-ступінчаста автоматична КПП;

1,5 л турбодизель, 130 к. с., 8-ступінчаста автоматична КПП.

[ + – ] У салоні на передній панелі встановили два дисплеї Фото: Opel

Усі версії є передньопривідними. Тим часом у Європі вже з'явився варіант GSe з повним приводом і 300-сильною гібридною установкою.

До речі, Opel Grandland недовго буде флагманським кросовером марки. Вже ведеться розробка більшої моделі, яка змінить Opel Insignia.

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