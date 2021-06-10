Без букви X і з новим дизайном. Кросовер Opel Grandland радикально оновлений

З назви зникла буква Х, яка інтригувала покупців, а в списку опцій з'явилася система нічного бачення.

Отже, тепер це просто Opel Grandland, без усяких "іксів", але зате із зовнішністю, яка виконана в новому фірмовому стилі Vizor. Відповідно до нього, передня частина дуже помітно змінилася: між фарами з'явилася майже суцільна панель, немов перед нами модель уже без ДВЗ.

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Самі фари вже в "базі" — світлодіодні, а за доплату пропонуються матрична оптика IntelliLux — з 84 діодами в кожній фарі та адаптацією під дорожні умови, щоб не сліпити водіїв зустрічних авто.

У салоні відбулися не менш помітні зміни. Класичну передню панель змінила цифрова панель з двома екранами, виконана в новій фірмовій філософії Pure Panel. Водієві пропонується повністю цифровий інструмент діагоналлю 12 дюймів, а по центру розташований 10-дюймовий екран медіасистеми.

Модернізований адаптивний круїз-контроль Highway Integration Assist тепер має розширений функціонал, при цьому завдяки появі повністю цифрового інтерфейсу опційна система нічного бачення з камерою-тепловізором, здатна розпізнати об'єкти на відстані до 100 метрів перед машиною, може виводити отримане зображення на екран перед водієм. Оновлений Grandland став першим з Opel, який отримав таку систему.

Ключові нововведення Opel Grandland

система нічного бачення з дальністю до 100 м

камери кругового огляду

адаптивний круїз-контроль з функцією stop & go

система утримання автомобіля в смузі

паркувальний асистент

Що стосується лінійки силових агрегатів, то детальну інформацію Opel оприлюднить трохи пізніше. Наразі відомо, що в гамі буде 300-сильний повнопривідний плагін-гібрид з електромотором на задній осі.

Продажі новинки стартують у Європі прийдешньої осені.

Раніше Фокус повідомляв, що Opel опублікував тизери нового покоління Astra. Гамма модифікацій новинки буде включати версії з електроприводом і ДВЗ.

Ми також повідомляли, що Opel показав електричний концепт Manta GSe Elektromod. Створення машини присвячено ювілею моделі Manta, яка в 70-х роках минулого століття була культовою для Opel.