Начинают с электроверсии. Opel опубликовал первые тизеры Astra нового поколения

Гамма Opel Astra нового поколения будет включать версии с электроприводом и ДВС.

Опубликованных тизеров достаточно, чтобы понять: дизайн Opel Astra — очередная визуализация фирменной стилистической концепции Opel Vizor. В серийных моделях бренда она уже знакома по кроссоверу Opel Mokka, который, как Фокус сообщал ранее, уже готовится к выходу на украинский рынок.

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На тизерах дизайн новой Astra показан фрагментарно, поэтому пока лишь можно сказать, что у новинки будут светодиодные фары, которые выполнены заодно с решеткой радиатора посредством блока темного цвета. Это тот самый "визор", который отныне станет характерным элементом всех новых моделей марки.

Фото интерьера показывают, что в салоне новой Astra появится опелевская Pure Panel — эта интерьерная концепция означает два цифровых экрана (панель приборов водителя и дисплей медиасиcтемы). Небольшой блок физических кнопок расположен под дисплеем медиасистемы, но пока неясно, какие функции сюда вынесены.

Новая Astra построена на модульной платформе EMP2 концерна Stellantis, которая ранее легла в основу хэтчбека Peugeot 308. Линейка исполнений Астры будет включать пятидверный хэтчбек и универсал.

На данный момент Opel обозначил наличие в линейке Астры электрической версии, не упомянув модификации с ДВС. Но они, конечно же, будут, а в качестве силовых агрегатов мы наверняка увидим моторы из арсенала упомянутого Peugeot 308 — бензиновые 1.2 и 1.6 с турбонаддувом, а также 1.5-литровый дизель.

Выпуск новинки наладят на заводе Opel в Рюссельсхайме, где Astra стояла на конвейере в 2009-2015 годах. Дату полноценного дебюта компания объявит позднее.

Напомни, ранее Opel представил электрический шоу-кар Manta GSe Elektromod. Этим рестомодом компания отпраздновала полувековой юбилей культовой модели Manta.