Починають з електроверсії. Opel опублікував перші тизери Astra нового покоління

Гамма Opel Astra нового покоління враховуватиме версії з електроприводом і ДВЗ.

Опублікованих тизерів досить, щоб зрозуміти: дизайн Opel Astra — чергова візуалізація фірмової стилістичної концепції Opel Vizor. У серійних моделях бренду вона вже знайома за кросоверам Opel Mokka, який, як Фокус повідомляв раніше, вже готується до виходу на український ринок.

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На тизері дизайн нової Astra показаний фрагментарно, тому поки лише можна сказати, що в новинки будуть світлодіодні фари, які розроблені заодно з ґратами радіатора за допомогою блоку темного кольору. Це той самий "візор", який відтепер стане характерним елементом всіх нових моделей марки.

Фото інтер'єру показують, що в салоні нової Astra з'явиться опелівська Pure Panel — ця інтер'єрна концепція означає два цифрові екрани (панель приладів водія і дисплей медіасиcтеми). Невеликий блок фізичних кнопок розташований під дисплеєм медіасистеми, але поки незрозуміло, які функції сюди винесені.

Нова Astra побудована на модульній платформі EMP2 концерну Stellantis, яка раніше лягла в основу хетчбека Peugeot 308. Лінійка виконань Астри враховутиме п'ятидверний хетчбек та універсал.

Наразі Opel позначив наявність в лінійці Астри електричної версії, не згадавши модифікації з ДВЗ. Але вони, звичайно ж, будуть, а як силові агрегати ми напевно побачимо мотори з арсеналу згаданого Peugeot 308 — бензинові 1.2 і 1.6 із турбонаддувом, а також 1.5-літровий дизель.

Випуск новинки налагодять на заводі Opel у Рюссельсхаймі, де Astra стояла на конвеєрі в 2009-2015 роках. Дату повноцінного дебюту компанія оголосить пізніше.

Нагадаємо, раніше Opel представив електричне шоу-кар Manta GSe Elektromod. Цим рестомодом компанія відсвяткувала півстолітній ювілей культової моделі Manta.