Починають з електроверсії. Opel опублікував перші тизери Astra нового покоління
Гамма Opel Astra нового покоління враховуватиме версії з електроприводом і ДВЗ.
Опублікованих тизерів досить, щоб зрозуміти: дизайн Opel Astra — чергова візуалізація фірмової стилістичної концепції Opel Vizor. У серійних моделях бренду вона вже знайома за кросоверам Opel Mokka, який, як Фокус повідомляв раніше, вже готується до виходу на український ринок.
На тизері дизайн нової Astra показаний фрагментарно, тому поки лише можна сказати, що в новинки будуть світлодіодні фари, які розроблені заодно з ґратами радіатора за допомогою блоку темного кольору. Це той самий "візор", який відтепер стане характерним елементом всіх нових моделей марки.
Фото інтер'єру показують, що в салоні нової Astra з'явиться опелівська Pure Panel — ця інтер'єрна концепція означає два цифрові екрани (панель приладів водія і дисплей медіасиcтеми). Невеликий блок фізичних кнопок розташований під дисплеєм медіасистеми, але поки незрозуміло, які функції сюди винесені.
Нова Astra побудована на модульній платформі EMP2 концерну Stellantis, яка раніше лягла в основу хетчбека Peugeot 308. Лінійка виконань Астри враховутиме п'ятидверний хетчбек та універсал.
Наразі Opel позначив наявність в лінійці Астри електричної версії, не згадавши модифікації з ДВЗ. Але вони, звичайно ж, будуть, а як силові агрегати ми напевно побачимо мотори з арсеналу згаданого Peugeot 308 — бензинові 1.2 і 1.6 із турбонаддувом, а також 1.5-літровий дизель.
Випуск новинки налагодять на заводі Opel у Рюссельсхаймі, де Astra стояла на конвеєрі в 2009-2015 роках. Дату повноцінного дебюту компанія оголосить пізніше.
Нагадаємо, раніше Opel представив електричне шоу-кар Manta GSe Elektromod. Цим рестомодом компанія відсвяткувала півстолітній ювілей культової моделі Manta.