Без буквы X и с новым дизайном. Кроссовер Opel Grandland радикально обновлен

Из названия исчезла интриговавшая покупателей буква Х, а в списке опций появился система ночного видения.

Итак, теперь это просто Opel Grandland, безо всяких "иксов", но зато с внешностью, которая выполнена в новом фирменном стиле Vizor. В соответствии с ним, передняя часть очень заметно изменилась: между фарами появилась почти сплошная панель, словно перед нами модель уже без ДВС.

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Сами фары уже в "базе" — светодиодные, а за доплату предлагаются матричная оптика IntelliLux — с 84 диодами в каждой фаре и адаптацией под дорожные условия, чтобы не слепить водителей встречных авто.

В салоне произошли не менее заметные перемены. Классическую переднюю панель сменила цифровая панель с двумя экранами, выполненная в новой фирменной философии Pure Panel. Водителю предлагается полностью цифровой инструмент диагональю 12 дюймов, а по центру расположен 10-дюймовый экран медиасистемы.

Модернизированный адаптивный круиз-контроль Highway Integration Assist теперь имеет расширенный функционал, при этом благодаря появлению полностью цифрового интерфейса опционная система ночного видения с камерой-тепловизором, способная распознать объекты на расстоянии до 100 метров перед машиной, может выводить полученное изображение на экран перед водителем. Обновленный Grandland стал первым из Opel, получившим такую систему.

Ключевые новшества Opel Grandland

система ночного видения с дальностью до 100 м

камеры кругового обзора

адаптивный круиз-контроль с функцией stop&go

система удержания автомобиля в полосе

парковочный ассистент

Что касается линейки силовых агрегатов, то детальную информацию Opel обнародует чуть позже. Сейчас известно, что в гамме будет 300-сильный полноприводный плагин-гибрид с электромотором на задней оси.

Продажи новинки стартуют в Европе грядущей осенью.

Ранее Фокус сообщал, что Opel опубликовал тизеры нового поколения Astra. Гамма модификаций новинки будет включать версии с электроприводом и ДВС.

Мы также сообщали, что Opel показал электрический концепт Manta GSe Elektromod. Создание машины посвящено юбилею модели Manta, которая в 70-х годах прошлого века была культовой для Opel.