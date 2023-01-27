В Україні з'явився недорогий британський електрокросовер із запасом ходу 400 км (фото)

Електричний кросовер MG Marvel R багато оснащений і запропонований у версіях на 180 і 288 к. с. Топова модифікація розганяється до 100 км/год за 4,9 с.

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В Україну привезли новий MG Marvel R. Електричний кросовер британського бренду засвітився у Києві. Про це повідомляє сайт ТопЖир.

[ + – ] Кросовер запропонований у версіях на 180 та 288 к. с. Фото: topgir.com.ua

MG Marvel R — п'ятимісний кросовер довжиною 4,67 м з виразним дизайном. Привертають увагу тоненька діодна оптика на всю ширину кузова, виражений "ніс" і висувні дверні ручки.

[ + – ] У кросовера оригінальна діодна передня оптика Фото: topgir.com.ua

Вже в базовій версії салон MG Marvel R оброблений шкірою, а передні сидіння отримали електропривод та підігрів. У кросовера віртуальний щиток приладів та великий 19,4-дюймовий тачскрін портретного формату.

[ + – ] На центральній панелі встановлено величезний 19,4-дюймовий тачскрін. Фото: topgir.com.ua

Об'єм багажника кросовера становить 357-1396 л, а задньопривідна версія має ще й 150-літровий відсік спереду. Двері багажника оснащені електроприводом.

Новий MG Marvel R в Україні доступний лише у багато оснащених версіях. Базовий варіант за 1,7 млн. гривень отримав безключовий доступ, панорамний дах, електропакет, роздільний клімат-контроль, камери кругового огляду, бездротову зарядку для смартфонів.

[ + – ] Передні сидіння отримали електропривод та підігрів Фото: topgir.com.ua [ + – ] Салон MG Marvel R оброблений шкірою у всіх версіях Фото: topgir.com.ua

Також у всіх MG Marvel R 2023 є адаптивний круїз-контроль, системи автоматичного гальмування, утримання у смузі, моніторингу "сліпих" зон та розпізнавання дорожніх знаків.

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Електромобіль MG Marvel R пропонують у задньопривідній 180-сильній та повнопривідній 288-сильній модифікації. Розгін до 100 км/год займає 7,9 і 4,9 с відповідно, а максимальна швидкість обмежена на 200 км/год.

[ + – ] Об'єм багажника MG Marvel R складає 357-1396 л Фото: topgir.com.ua

Акумуляторна батарея на 70 кВт∙год забезпечує запас ходу 402 км у задньопривідній версії та 370 км – у повнопривідній. Зарядити електрокар MG у швидкому режимі на 80% можна за 43 хвилини. Крім того, передбачена функція двонаправленої зарядки — можна живити від авто різне електроустаткування.

Раніше Фокус повідомляв, що в Україні також з'явиться недорогий електромобіль MG 4 із запасом ходу до 435 км.

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