В Україні з'явився недорогий британський електрокросовер із запасом ходу 400 км (фото)
Електричний кросовер MG Marvel R багато оснащений і запропонований у версіях на 180 і 288 к. с. Топова модифікація розганяється до 100 км/год за 4,9 с.
В Україну привезли новий MG Marvel R. Електричний кросовер британського бренду засвітився у Києві. Про це повідомляє сайт ТопЖир.
MG Marvel R — п'ятимісний кросовер довжиною 4,67 м з виразним дизайном. Привертають увагу тоненька діодна оптика на всю ширину кузова, виражений "ніс" і висувні дверні ручки.
Вже в базовій версії салон MG Marvel R оброблений шкірою, а передні сидіння отримали електропривод та підігрів. У кросовера віртуальний щиток приладів та великий 19,4-дюймовий тачскрін портретного формату.
Об'єм багажника кросовера становить 357-1396 л, а задньопривідна версія має ще й 150-літровий відсік спереду. Двері багажника оснащені електроприводом.
Новий MG Marvel R в Україні доступний лише у багато оснащених версіях. Базовий варіант за 1,7 млн. гривень отримав безключовий доступ, панорамний дах, електропакет, роздільний клімат-контроль, камери кругового огляду, бездротову зарядку для смартфонів.
Також у всіх MG Marvel R 2023 є адаптивний круїз-контроль, системи автоматичного гальмування, утримання у смузі, моніторингу "сліпих" зон та розпізнавання дорожніх знаків.Важливо
Електромобіль MG Marvel R пропонують у задньопривідній 180-сильній та повнопривідній 288-сильній модифікації. Розгін до 100 км/год займає 7,9 і 4,9 с відповідно, а максимальна швидкість обмежена на 200 км/год.
Акумуляторна батарея на 70 кВт∙год забезпечує запас ходу 402 км у задньопривідній версії та 370 км – у повнопривідній. Зарядити електрокар MG у швидкому режимі на 80% можна за 43 хвилини. Крім того, передбачена функція двонаправленої зарядки — можна живити від авто різне електроустаткування.
Раніше Фокус повідомляв, що в Україні також з'явиться недорогий електромобіль MG 4 із запасом ходу до 435 км.
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