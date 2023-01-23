Британці презентували міський кросовер за $21 200 з дизайном у дусі Lexus (фото)
Новий MG RX5 — 4,6-метровий бюджетний кросовер із виразним зовнішнім виглядом. В автомобіля багата комплектація і місткий багажник.
Опубліковано перші фото нового MG RX5. Недорогий кросовер уже надійшов у продаж у низці азіатських країн за ціною від 21 200 доларів. Про це повідомляє офіційний сайт британської марки.
Новий MG RX5 — невеликий міський кросовер з оригінальним дизайном. У нього величезна веретеноподібна решітка радіатора в стилі Lexus, довгасті діодні фари та рельєфні боковини. На даху встановлений спойлер, а ліхтарі з'єднані хромованою накладкою.
Розміри MG RX5 2023:
- довжина — 4 571 мм;
- ширина — 1 855 мм;
- висота — 1 719 мм;
- колісна база — 2 708 мм.
У салоні кермо скошене знизу, а на панелі приладів між циферблатами встановлений великий дисплей. На похилену центральну панель помістили 14-дюймовий тачскрін портретного формату. Об'єм багажника дорівнює 507 л.
Базова комплектація MG RX5 дуже багата — враховує панорамний дах, клімат-контроль, круїз-контроль і камеру заднього виду. Топова версія отримала електропривід крісла водія, камери кругового огляду та бездротову зарядку для смартфонів.
Під капотом MG RX5 встановлений 1,5-літровий бензиновий турбомотор потужністю 171 к. с. У парі з ним йде 7-ступінчаста роботизована КПП з двома зчепленнями, а привід у кросовера лише передній.
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