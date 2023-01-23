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Авто

Британці презентували міський кросовер за $21 200 з дизайном у дусі Lexus (фото)

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Фото: MG | Кросовер виділяється завдяки величезній решітці радіатора

Новий MG RX5 — 4,6-метровий бюджетний кросовер із виразним зовнішнім виглядом. В автомобіля багата комплектація і місткий багажник.

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Опубліковано перші фото нового MG RX5. Недорогий кросовер уже надійшов у продаж у низці азіатських країн за ціною від 21 200 доларів. Про це повідомляє офіційний сайт британської марки.

MG RX5, новий MG RX5, MG RX5 2023, кросовер MG Fullscreen
MG RX5 оснащений 1,5-літровим 171-сильним турбомотором
Фото: MG

Новий MG RX5 — невеликий міський кросовер з оригінальним дизайном. У нього величезна веретеноподібна решітка радіатора в стилі Lexus, довгасті діодні фари та рельєфні боковини. На даху встановлений спойлер, а ліхтарі з'єднані хромованою накладкою.

Розміри MG RX5 2023:

  • довжина — 4 571 мм;
  • ширина — 1 855 мм;
  • висота — 1 719 мм;
  • колісна база — 2 708 мм.
MG RX5, новий MG RX5, MG RX5 2023, кросовер MG Fullscreen
На центральній панелі встановлено великий тачскрін портретного формату
Фото: MG

У салоні кермо скошене знизу, а на панелі приладів між циферблатами встановлений великий дисплей. На похилену центральну панель помістили 14-дюймовий тачскрін портретного формату. Об'єм багажника дорівнює 507 л.

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Базова комплектація MG RX5 дуже багата — враховує панорамний дах, клімат-контроль, круїз-контроль і камеру заднього виду. Топова версія отримала електропривід крісла водія, камери кругового огляду та бездротову зарядку для смартфонів.

MG RX5, новий MG RX5, MG RX5 2023, кросовер MG Fullscreen
Об'єм багажника становить 507 літрів
Фото: MG

Під капотом MG RX5 встановлений 1,5-літровий бензиновий турбомотор потужністю 171 к. с. У парі з ним йде 7-ступінчаста роботизована КПП з двома зчепленнями, а привід у кросовера лише передній.

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