Понад 800 сил і 3 с до сотні: в Україні з'явився американський електропікап Rivian (фото)
Тритонний Rivian R1T оснащений чотирма електромоторами та демонструє розгін на рівні суперкарів. Запас ходу електропікапу перевищує 500 км.
В Україну приїхав найновіший Rivian R1T. Надпотужний електричний пікап помітили в Києві. Фото електрокара опублікував у Facebook журналіст Віталій Сазонов.
Новий Rivian R1T — дебютна модель молодого американського автовиробника. Електромобіль надійшов у виробництво восени 2021 року.
Електричний пікап Rivian R1T досягає 5,5 м у довжину і доступний виключно у чотиридверній версії. Вантажопідйомність авто становить 800 кг, також передбачено два багажники — 330-літровий передній і 200-літровий під кузовом.
До Києва приїхав топовий варіант пікапа за 73 000 доларів, адже поки що він знаходиться у виробництві. Цікаво, що попит на модель настільки високий, що купити Rivian R1T з мінімальним пробігом менше ніж за 100 000 доларів не вийде.
Електромобіль Rivian R1T у топовій версії отримав чотири сумарною віддачею 835 к. с. та 1 230 Нм. Тяжкий тритонний пікап демонструє динаміку на рівні суперкарів — розганяється до 100 км/год всього за 3 с.Важливо
Акумуляторна батарея ємністю 135 кВт∙год забезпечує запас ходу 500 км. Згодом з'явиться більш "далекобійна" версія, здатна проїхати 640 км без підзарядки.
Новий Rivian R1T також вражає позашляховими здібностями. Постійний повний привід із векторизацією тяги та пневмопідвіска зі змінним (200-370 мм) кліренсом дозволяють штурмувати важке бездоріжжя і форсувати броди глибиною 90 см.
Також на базі пікапа вже збудовано позашляховик Rivian R1S — його виробництво стартувало кілька місяців тому. Саме такий автомобіль нещодавно придбала собі Дженніфер Лопес.
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