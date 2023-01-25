Понад 800 сил і 3 с до сотні: в Україні з'явився американський електропікап Rivian (фото)

Тритонний Rivian R1T оснащений чотирма електромоторами та демонструє розгін на рівні суперкарів. Запас ходу електропікапу перевищує 500 км.

Related video

В Україну приїхав найновіший Rivian R1T. Надпотужний електричний пікап помітили в Києві. Фото електрокара опублікував у Facebook журналіст Віталій Сазонов.

Новий Rivian R1T — дебютна модель молодого американського автовиробника. Електромобіль надійшов у виробництво восени 2021 року.

[ + – ] Електромобіль оснащений чотирма двигунами сумарною потужністю 835 к. с.

Електричний пікап Rivian R1T досягає 5,5 м у довжину і доступний виключно у чотиридверній версії. Вантажопідйомність авто становить 800 кг, також передбачено два багажники — 330-літровий передній і 200-літровий під кузовом.

До Києва приїхав топовий варіант пікапа за 73 000 доларів, адже поки що він знаходиться у виробництві. Цікаво, що попит на модель настільки високий, що купити Rivian R1T з мінімальним пробігом менше ніж за 100 000 доларів не вийде.

[ + – ] Електрокар розганяється до 100 км/год за 3 с

Електромобіль Rivian R1T у топовій версії отримав чотири сумарною віддачею 835 к. с. та 1 230 Нм. Тяжкий тритонний пікап демонструє динаміку на рівні суперкарів — розганяється до 100 км/год всього за 3 с.

Важливо

На український ринок виходить електрокросовер MG Marvel R із запасом ходу до 400 км (фото)

Акумуляторна батарея ємністю 135 кВт∙год забезпечує запас ходу 500 км. Згодом з'явиться більш "далекобійна" версія, здатна проїхати 640 км без підзарядки.

[ + – ] Запас ходу пікапа становить 505 км Фото: Rivian

Новий Rivian R1T також вражає позашляховими здібностями. Постійний повний привід із векторизацією тяги та пневмопідвіска зі змінним (200-370 мм) кліренсом дозволяють штурмувати важке бездоріжжя і форсувати броди глибиною 90 см.

Також на базі пікапа вже збудовано позашляховик Rivian R1S — його виробництво стартувало кілька місяців тому. Саме такий автомобіль нещодавно придбала собі Дженніфер Лопес.

Раніше Фокус повідомляв, що на український ринок вийде перший преміальний кросовер Mazda.

Також ми писали, що у Львівській області помітили класичний суперкар Porsche 911 Turbo 80-х.